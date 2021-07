Aunque reconoció que en el pasado apoyó la política de apertura del presidente Barack Obama, el gobernador Pedro Pierluisi, dijo hoy, lunes, que no le corresponde a él sugerirle al actual regente de los Estados Unidos, Joe Biden, que elimine el embargo a Cuba.

“Ya esas son palabras mayores. Eso es inmiscuirme en la política exterior de los Estados Unidos. Ese embargo, se ha modificado al pasar el tiempo dependiendo de las acciones que toma el gobierno cubano. Si acaso lo que estamos viendo ahora es demasiada represión en Cuba, falta de libertad en Cuba, falta de democracia en Cuba. Yo lo que pienso es que para levantar el embargo, el gobierno cubano tiene que poner de su parte”, dijo el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

“Y eso, otra vez, es una decisión que le corresponde a la administración del presidente Biden. Yo tengo que tener la mayor deferencia. Yo no tengo suficientes elementos de juicio para estar diciendo cómo se debe levantar el embargo en este momento a base de qué términos y condiciones. Eso sería esmandarme de mi parte. Yo lo que puedo decir es que yo lo que quiero ver de la administración de Biden es que sigan exigiéndole al gobierno cubano que haya la apertura que se merece ese pueblo, que provea las libertades que se merece ese pueblo y que atienda esos disturbios con la mayor sensibilidad sin atentar contra la vida del pueblo cubano, de todos los que pacíficamente están expresándose. Ese sería mi reclamo”, abundó.

Desde ayer domingo, miles de cubano se apoderaron de las calles de La Habana y de varias ciudades para protestar contra el gobierno de la isla por la precaria situación económica, la escasez y las penurias que a diario viven, pero que se han agudizado con la pandemia. Los manifestantes han lanzados gritos de “libertad” y “abajo la dictadura”, lo que produjo la detención de más de un centenar de manifestantes.

Ante ese cuadro, el gobernador Pierluisi dijo hoy “estoy seguro que el presidente Biden y su equipo de trabajo van a establecer la política pública”.

“Yo no quiero estar aventurándome por decir”, sostuvo.

Cuando se le recordó que bajo la administración de Obama favoreció el levantamiento del bloqueo contra Cuba, que volvió a instituir su sucesor, Donald Trump, Pierluisi reafirmó su postura.

PUBLICIDAD

Sin embargo, recalcó que no quería inmiscuirse en un asunto que le compete enteramente a la administración de Biden.

“Si esa fue mi postura entonces y siempre he pensado que sí, que se puede ir flexibilizando ese embargo y eventualmente hasta eliminándolo. Eso sería ideal. Lo que pasa es que no quiero estar opinando específicamente en cuanto a algo que acaba de ocurrir. Vamos a ver cómo responde el gobierno cubano a estas demostraciones y me parece que, en deferencia a la administración de Biden, yo no debo estar diciéndole ahora qué es lo que tiene que hacer. Yo soy muy cuidadoso. Por eso es que tengo buenas relaciones con esa administración”, sentenció.

“Es verdad, yo apoyé esa política del presidente Obama. Y estoy seguro que en el futuro -con toda probabilidad- yo voy a apoyar una política similar, pero no puedo decir hoy, aquí, que eso es lo que tiene que hacer el presidente Biden mañana. No me parece eso correcto”, agregó el gobernador.