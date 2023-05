En medio de las controversias que se tejen como parte de la evaluación de la Reforma Electoral en la Legislatura, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió este martes que, si no se alcanza un pronto consenso, las próximas elecciones se regirán por el Código Electoral actual.

Señaló, además, que no daría paso a una medida que cree burocracia en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), como dice promueven los partidos minoritarios.

Las expresiones las realizó tras participar de la apertura de la Convención Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en el Coca Cola Music Hall, en Miramar.

Según afirmó, que el Código Electoral sí funcionó en las pasadas elecciones.

El mismo incluyó el voto por correo y otros conceptos que han ocasionado malestar entre los partidos opuestos al Partido Nuevo Progresista (PNP), el cual preside Pierluisi.

Sin embargo, la aprobación de las enmiendas está detenidas en la Cámara de Representantes, controlada por los populares. En parte, se espera la posición que asuma el nuevo presidente del Partido Popular Democrático, el también representante Jesús Manuel Ortiz.

Como parte de la discusión, los partidos minoritarios suscribieron ayer, lunes, una carta a Pierluisi para oponerse a la reforma. Aluden a que, entre otras cosas, a que socava el balance electoral.

El gobernador, ante las críticas, reconoció que el Código Electoral “sí se puede mejorar. Pero, nosotros, si hay un tranque y no quieren avalar enmienda alguna, vamos a vivir con el Código Electoral actual. Los demás, los que querían mejorarlo, pues, entonces, perdieron la oportunidad. Es tan sencillo como eso”.

“El que quiera mejorar ese Código, la oportunidad la tiene ahora. Más, adelante, ya nosotros, por lo menos en el PNP fue en la Asamblea Legislativa”, añadió.

Pierluisi, sin embargo, rechazó muchos de los principios que impulsaron los partidos de minoría, como los son el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, en su misiva.

En la carta, se expone que los problemas de la pieza legislativa son los siguiente: “Socavan el principio histórico de balance electoral; continúan obviando la búsqueda de consenso entre comisionados para la selección de un Presidente de la CEE; mantienen una concentración excesiva de poder en la figura del Presidente de la CEE; carecen de mecanismos de fiscalización efectiva del voto adelantado; mantienen la ficción jurídica de partidos “propietarios” y partidos “adicionales”, y carecen de garantías suficientes para los candidatos independientes.

“Por lo que tengo entendido, están haciendo reclamos que no están incluidos en las enmiendas al Código Electoral, porque no gozan del apoyo de los dos partidos principales en la Isla. Reconozco que todos quieren tener participación. Pero, de igual manera, esa participación se tiene que justificar y se justifica a base de los votos. O sea, cuando uno, pues, recibe la mayor cantidad de votos, pues entonces su rol en esa Comisión va a ser mayor a que cuando no. Se respetan los derechos de la minoría. Pero, respetar es una cosa, básicamente crear una burocracia para representar cinco partidos en igualdad de condiciones para cinco partidos, burocracia administrativa, no se justifica y, por eso, entiendo que la medida no incluye o no atiende ese reclamo”, sostuvo.