El gobernador Pedro Pierluisi considera que él y su hermana, Caridad Pierluisi, parecerán un “disco rayado” al tener que hacer las mismas expresiones cada vez que le preguntan sobre información trascendida y vinculada al súper PAC Salvemos a Puerto Rico, al tiempo que insistió en que ningún miembro de su comité político -incluyendo a su cuñado Andrés Guillemard o al director ejecutivo de su campaña electoral en el 2016, Alejandro Figueroa- ha cometido alguna ilegalidad.

La frase fue utilizada por el Primer Ejecutivo cuando se le preguntó sobre nuevos nombres vinculados a posibles irregularidades con el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, el cual impulsó sus aspiraciones en las elecciones del 2020.

El pasado 5 de mayo el recaudador Joseph Fuentes, amigo desde la juventud de Pierluisi, se declaró culpable por idear un esquema para ocultar -mediantes dos entidades fantasmas- las identidades de personas que donaron $495,000 al súper PAC. Ha trascendido que en pliego acusatorio de Fuentes se mencionan a tres individuos bajo los números 1, 2 y 3. Fuentes de El Nuevo Día, indican que el “individuo 1″ es el cuñado del gobernador (Guillemard) y que el “individuo 3″ es Figueroa, quien es abogado de profesión.

“(Figueroa) fue director ejecutivo de mi campaña en el 2016, así que sí, lo conozco, pero los nombres no cambian la situación, no importa que nombres mencionen, porque realmente son especulaciones. Pero no importa si el nombre es el de mi cuñado o el de Alejandro, no cambia lo que ya yo he dicho en repetidas ocasiones. El único requerimiento en ley federal y estatal cuando hablamos de PACS, es que los comités de campaña de candidatos no coordinen su campaña con el PAC. Eso es lo único que se prohíbe y la penalidad es monetaria, se le multa al comité, ya sea el PAC o el comité que incurre en esa violación”, respondió de inmediato al gobernador ante la nueva información que involucra a su ex asesor de la campaña del 2016.

Insistió en que todos los procesos en su campaña se hicieron cumpliendo con la ley y que la única querella que se presentó ante el Contralor Electoral sobre su comité se desestimó porque no ocurrió ninguna irregularidad. “Por eso yo estoy bien tranquilo”, acotó.

“El delito que sí se cometió es el que procesaron las autoridades federales, que es proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones (FEC). Eso sí es un delito y un delito criminal. Lo demás no son ni delito, son infracciones en el caso nuestro, de nuestra ley electoral, y conllevan unas multas al comité que incurra en ellas. Mi comité no incurrió en eso, o sea que siguen estirando esto, pero otra vez vamos a acabar en el mismo sitio. O sea, es inconsecuente en quiénes son las personas mencionadas”, subrayó al agregar que no se ha comunicado con Figueroa “porque no tengo razón para hacerlo”.

“Ya he dicho tantas veces lo mismo. Me parece que se van a aburrir, pero es la realidad. Y hoy alguien dijo que si yo me molesto. Yo no me molesto, lo que pasa que tengo que ser firme para insistir en lo que es la verdad y decirlo seriamente para que ya se den cuenta de que esa realidad no va a cambiar”, puntualizó tras participar en Vieques del inicio de la demolición del antiguo hospital, una facilidad que fue devastada en 2017 por el huracán María y que se reemplazará por una nueva clínica que debe estar totalmente construida para el 2024.

Ante una confusión por saber si su hermana lo acompañó al evento -como acostumbra hacer desde que asumió el cargo en el 2021- o si estaba ocultándose para no responder a la prensa, Pierluisi confirmó que la mujer sí asistió al evento (este medio pudo divisarla a lo lejos con un vestido verde) y agregó lo siguiente: “obviamente, mi hermana no interactúa con la prensa regularmente y esa no es su función. Ella ya atendió la prensa sobre este tema y diría nuevamente lo mismo que yo estoy diciendo. Vamos a parecer un disco rayado porque es la realidad”.