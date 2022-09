Orocovis. El gobernador Pedro Pierluisi rehusó este domingo pasar juicio sobre la falta de transparencia que exhibe LUMA Energy con la información que, hasta el momento, ha brindado sobre las labores de restauración del sistema eléctrico a siete días del paso del huracán Fiona.

Mientras que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, fue tajante en decir que LUMA Energy fallaba en proveer información que ayude a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a saber cómo se restablece la red.

“Yo he cuestionado eso desde el día uno. Y por eso fui el viernes. Yo me metí allí (en las oficinas de LUMA Energy y la AEE) porque yo quería hacer preguntas. Y ellos me dieron mucha información a mí que no estaba disponible públicamente”, afirmó González.

“Creo que debe haber más comunicación y decir lo que está pasando. Yo se lo dije directamente a la gente de LUMA. Mientras la gente no sepa lo que está pasando, todos nos vamos a desesperar”, agregó.

En cambio, el gobernador dijo que “en términos generales, el pueblo estaba bien informado”.

Difícil el área sur

“Es importante que en tiempo real estén informando al pueblo. Obviamente, han estado dedicados a responder, hasta el momento, y han provisto la información que han tenido disponible, pero ahora lo importante es que suba el número. Sabemos que en el sur la red sufrió mayor impacto. Sabemos que habrá bolsillos en Puerto Rico en que va a tardar que retorne el servicio eléctrico”, dijo Pierluisi.

“Yo no voy a emitir ese tipo de juicio (sobre falta de transparencia de la empresa a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico). Aquí hay todo tipo de información en los medios. Ustedes mismos lo han estado reportando. Yo creo que, en términos generales, el pueblo ha estado bien informado”, abundó a preguntas de este diario.

En momentos en que 56% del país tiene luz, González y Pierluisi dijeron que no estaban satisfechos.

“Yo lo que quiero es que siga aumentando ese número, cuanto antes mejor”, afirmó el gobernador.

“Yo no voy a estar satisfecho hasta que la inmensa mayoría tenga servicio, luz y agua”, dijo.

González y Pierluisi hicieron un recorrido con un grupo de congresistas que visita la isla. Particularmente, vieron la PR-143 y la PR-590, de Orocovis, que colapsaron a causa de las fuertes y continuas lluvias que trajo Fiona. Pierluisi dijo que la Administración Federal de Carreteras tiene injerencia en la reparación de la PR-143 que puede costar $1.5 millones.

El gobernador visitó, además de Orocovis, los municipios de Barranquitas y Ponce con el grupo de congresistas que incluyó a Val Demings (Florida).

“Nuestro trabajo, como miembros del comité de Homeland Security (agencia federal a la que está adscrita FEMA) es proteger la salud, seguridad y el bienestar de la gente que representamos”, dijo Demings.

Agregó que estaban en la isla para hacer una evaluación de cómo va la reconstrucción tras María y, ahora, la respuesta luego de Fiona.

Tanto Pierluisi como González indicaron que el enfoque del gobierno en este momento es a la respuesta tras el huracán Fiona. Cuando se le preguntó a González si aún entendía que el contrato con LUMA Energy debía ser rescindido, dijo: “En este momento, yo estoy enfocada en que tengamos luz. El viernes nosotros tenemos una vista en el Congreso y yo creo que ahí vamos a poder saber mucho sobre por qué ellos trabajan de una manera, por qué no se ha reclamado solamente más que $300 millones para utilizar de los $11.5 billones”.

Por su parte, la prensa cuestionó al primer ejecutivo por qué el Departamento de Salud no puso en ejecución la iniciativa federal emPower Program, que intenta salvar a los ancianos y enfermos vulnerables durante los grandes apagones. Pierluisi lo rechazó.

“Sí se está utilizando. Salud está atendiendo totalmente esa situación. Van a estar visitando, ya tienen una radiografía, de las residencias donde hay personas encamadas”, sostuvo.

Descartó la posibilidad de que se registren muertes, a causa del huracán, y el gobierno no las contabilice, una situación que se vivió tras María cuando hubo más de 3,000 fallecimientos.

“No. Estamos teniendo muchísima mayor transparencia que en aquella época. Ciencias Forenses está indagando, investigando. Salud también. Al momento, hay 12… se pudiera decir que hasta 16 fallecimientos que están bajo evaluación”, abundó el gobernador.

“En su momento, habrá tiempo de sobra para evaluar el desempeño de todos los que han tenido que ver con este asunto. Pero yo tengo que decir que cuando miran las estadísticas y comparan la cantidad de población que tiene ahora mismo servicio eléctrico, lo comparan con los cinco huracanes más recientes, la diferencia es abismal”, dijo.

Respecto a la energización de los hospitales, el gobernador recordó que ya un 75% cuenta con luz.

“La meta es todos, pero todos se han ido atendiendo. Las facilidades críticas se les dio privacidad. Los que no por ley y reglamento tienen que tener generadores. Un generador y un generador de resguardo. Eso está requerido en ley así que los que no lo hayan tenido, los estamos asistiendo, pero eso es una responsabilidad que tenían en ley”, sentenció.

Además, dio a conocer que más de 200,000 puertorriqueños ya han solicitado ayuda del programa de Asistencia Individual de FEMA. Un 95% de las solicitudes fueron presentadas a través de la aplicación de FEMA.