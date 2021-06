El gobernador Pedro Pierluisi dijo que siente que le hablan malo cada vez que le preguntan si está dispuesto a negociar nombramientos en la Legislatura, al tiempo que defendió la nominación de Nino Correa como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), quien aun no ha sido confirmado para la posición casi finalizando la sesión legislativa.

“Estoy monitoreando este asunto, quddan poco más d edos semanas para el final de la sesión. El Senado tiene hasta el 30 de junio para actuar sobre las designaciones que yo he hecho. Vamos día a día. Vi con buenos ojos que se confirmaron 12 funcionarios el viernes pasado. Así que voy a estar bien pendiente. Nino goza de mi confianza y lo queremos para el cargo del Negociado en propiedad”, destacó el Primer Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Primera Hora le preguntó si había ocurrido con Correa lo que sucedió recientemente con otros nombramientos que estaban sujetos a negociaciones a cambio de que el gobernador favoreciera algunos proyectos legislativos.

“En esta cuestión de nombramientos cuando me hablan de estar negociando asuntos que no están relacionados a los méritos del nominado es como si me hablaran malo. Eso no se hace... eso es como hablarme malo a mí”, ripostó.

Mientras tanto el gobernador no descartó enviar nuevas designacioines a la Legislatura para llenar las vacantes en su administración, aunque dijo que en el Capitolio tienen “taller de sobra” con las nominaciones que ya se han hecho.

De otra parte, Pierluisi recordó que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó que en caso de renominaciones para fiscales o jueces el trámite no necesariamente requerirá vistas, por lo que debe ser más rápido.

“De igual manera, para las Juntas de Gobierno el trámite debe ser más expedito... no crucemos el puente hasta llegar a él. Veremos dónd eestamso en los últimos días de sesión”, mencionó.

El lunes el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado, Henry Neumann, reclamó acción sobre el nombramiento de Correa.

“Estamos en la temporada de huracanes y es inaceptable que casi al cierre de esta sesión legislativa no tengamos un comisionado de Manejo de Emergencias en propiedad”, denunció el legislador en declaraciones escritas.

Neumann Zayas explicó que “en un principio, el nombramiento de Correa enfrentó escollos para ser confirmado por no cumplir con los requisitos que requiere la Ley 20 del Departamento de Seguridad Pública. Por eso, se presentó el Proyecto del Senado 45, que propone enmendar la ley del Departamento de Seguridad Pública, para que el designado al NMEAD, cumpla con la preparación académica o cuente con al menos cuatro años de experiencia en asuntos de seguridad, manejo de emergencias y administración de desastres”.