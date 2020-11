El gobernador electo Pedro Pierluisi está consciente que su primer gran desafío en Fortaleza será reconstruir las graves secuelas a nivel social, económico, educativo y de salud que ha generado la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, una crisis que, según dice, hubiera manejado en muchos aspectos de una manera diferente a cómo lo hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

En entrevista con Primera Hora, Pierluisi expresó preocupación por el tema del coronavirus, un problema que asegura comenzó a atender con premura con la ayuda de una Coalición Científica que está compuesta por profesionales de la salud y estadísticos que lo asesorarán a crear política pública sobre la pandemia. Este grupo, cuyos miembros dará a conocer en diciembre, ya entabló conversaciones con un equipo asesor científico que ideó el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

PUBLICIDAD

“Pienso que el año 2020 ha sido uno de cierres, de impacto severo, de lecciones aprendidas… pero estoy convencido que el 2021 va a ser el año de la apertura, de volver a la normalidad debido a los avances que vamos a tener tanto en el área de pruebas, como el de vacunas, tratamientos y sistema de rastreos. Pero, lo importante es que toda decisión que tomemos surja de evidencia científica. Que tratemos de evitar por todos los medios el tomar decisiones arbitrarias o inconsistentes, por no decir injustificadas”, acotó.

¿Usted cree que eso es lo que ha ocurrido?

“Es fácil criticar en retrospectiva. Otra vez, este ha sido un año bien difícil”.

¿Qué usted hubiera hecho diferente?

“He hecho señalamientos durante todo el año. La lista es larga. Por ejemplo, desde el primer día señalé que no se estaban llevando a cabo las pruebas. Tuvimos el encierro, pero no las pruebas. Luego se dieron las compras fallidas de pruebas. Señalé que hacía falta un buen sistema de rastreo… eso tomó muchos meses en establecerse”.

Evaluando el impacto del COVID-19 en la educación pública del país hizo varios señalamientos a la toma de decisiones de la actual administración.

Por ejemplo, mencionó que nunca se justificó el cierre de comedores escolares y que la educación a remoto carece de aspectos fundamentales como lo es el envío de módulos académicos a cada estudiante del sistema de enseñanza público.

“Indiqué desde el primer día utilizar los correos para enviar módulos a los hogares de estudiantes de escuelas públicas… hasta el día de hoy no tengo claridad si los módulos han llegado a los hogares de los padres para que puedan asistir a sus hijos en el proceso de su educación”, indicó.

PUBLICIDAD

Agregó que también hubiera establecido un sistema de llamadas telefónicas para que los maestros mantuvieran contacto directo con los progenitores de cada alumno.

“Los padres no son maestros y necesitan apoyo del magisterio… el magisterio también necesita apoyo del sistema. Tenemos maestros que han hecho hasta lo imposible por asistir a maestros y padres”, expresó.

Aprovechó para aclarar declaraciones recientes en las que ha tocado el tema de reaperturas de planteles.

“Esto tiene que ver con que ya debemos tener protocolos claros de cómo llevar a cabo la reapertura de escuelas y que debe ser gradual y parcial… el momento no es ahora y tampoco sabemos si será en enero porque hay que tener claro cuáles son los niveles de contagios, que ahora mismo están en naranja… pero es algo que hay que ir planificando. Lo que no es responsable es pensar que esta situación es permanente y que no tenemos que prepararnos para una reapertura”, reiteró al indicar que cada planificación debe ser en consenso con el magisterio y el estudiantado y garantizando que haya equipos de seguridad para prevenir infecciones en las aulas.

A modo de ejemplo, dijo que apuesta a que la reapertura sea gradual y que la población estudiantil que asista de manera presencial a la escuela no pase del 50% de la matrícula. Asimismo, habló de alternar los días de enseñanza y las horas de recreo.

“Pero todo esto tiene que estar por escrito y tiene que acatarse luego de consultar al magisterio, a los padres y con el apoyo científico”, manifestó.

PUBLICIDAD

Dijo que se ha fallado en establecer una campaña masiva en los medios de comunicación para orientar a la comunidad sobre el coronavirus. “Vemos contagios en reuniones sociales y familiares con demasiadas personas que se aglomeran de manera indebida… todo esto conlleva educación al pueblo”, acotó.

De otra parte, ve con buenos ojos la integración de la Guardia Nacional para que brinde apoyo a la policía de Puerto Rico.

“Lo veo con buenos ojos siempre y cuando la Guardia Nacional no intervenga con la ciudadanía, sino más bien que estén observando y reportando. Se trata de cubrir más el terreno”, indicó.

Asimismo, dijo que una vez juramente como gobernador del Estado Libre Asociado pondrá en marcha la creación de un hospital que atienda, exclusivamente, a pacientes de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas.

Se le inquirió conocer si su plan es similar al que propuso el gobierno cuando inicio la pandemia y se anunció que se iba a revitalizar el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, conocido como el Hospital Regional de Bayamón o el HURRA. Aunque hubo bombos y platillos para hablar de este hospital, su utilización ha sido limitada. Además, se ha señalado públicamente que la estructura -que sufrió daños con el huracán María (2017)- aun no está preparada completamente para atender múltiples pacientes.

“Eso, que yo supiera porque no soy el incumbente y ahora es que estoy en un proceso de transición, nunca se tuvo. A base de información que tengo es que nunca tuvimos un hospital dedicado a este tipo de casos y más bien se regaron los pacientes por todo el sistema hospitalario en Puerto Rico”, acotó al agregar que eso provocó que muchas personas dejaran de atenderse condiciones subyacentes por miedo a contagiarse, provocando otro problema de salubridad en la isla.

PUBLICIDAD

Mientras, aseguró que fomentará las pruebas de diagnóstico de COVID-19 masivas y dirigirá esfuerzos para reforzar los sistemas de rastreo que hay en la isla.

“Todos estos planes tienen que ser balanceados… hay que enfrentar esta situación con mucha sabiduría, sensibilidad y al mismo tiempo con prudencia. Por eso estoy enfatizando en el lado científico… que haya base científica para la toma de decisiones y ese contexto ya estamos en comunicación con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y con el equipo de transición del presidente electo, Joe Biden”, aseguró al aclarar que los miembros de la Coalición Científica trabajan de manera “voluntaria”.

Encaminada la selección de candidatos al gabinete

De otra parte, Pierluisi dijo haber iniciado conversaciones con las personas que tiene en agenda nominar para las principales posiciones del gobierno.

Reiteró que ha considerado dejar a incumbentes en algunos puestos y que, de hecho, ha hablado con algunos de estos, aun cuando no hay decisiones tomadas.

Mencionó, por ejemplo, que tuvo una reunión con el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, cuyo desempeño ha sido catalogado como satisfactorio para políticos de todos los partidos.

Elogió también la gestión que realiza la comisionada María Conte en el Negociado de Ciencias Forenses.

“No he tenido reunión presencial con ella (Conte) pero sí estoy al tanto de su interés de permanecer en su cargo. La conozco hace muchos años y entiendo que no hay quejas algunas sobre su labor”, expresó.

No vislumbra sesión extraordinaria para confirmación de sus jefes de gabinete

De otra parte, el gobernador electo dijo que aún cuando prevé presentar al país las nominaciones a los puestos “de más alta jerarquía” entre inicio y mediado de diciembre, no vislumbra que se tenga que llevar una sesión extraordinaria -que debería ser convocada por Vázquez Garced- para las confirmaciones de los mismos.

PUBLICIDAD

" Si supieras que he estado enfocado en puestos de más alta jerarquía con candidatos y candidatas con quienes he tenido reuniones. Para mi grata sorpresa no tienen reparo alguno a ser designados en el mes de diciembre y pasar por el proceso de confirmación en el Senado el próximo año… así que no vislumbro que vaya a ocurrir (una extraordinaria para confirmar sus nominados)", indicó.

Recordó que la gobernadora tiene la potestad de llenar vacantes como la de la Oficina del Contralor o la del Tribunal Supremo, que surgirá en diciembre.

Aseguró que tiene conocimiento que Vázquez Garced tiene candidatos para ambas posiciones y que su única expresión es que “las personas a ser nombradas y consideradas sean de reputación intachable y con una trayectoria clara que los capacite para los cargos”.

Reitera que no quiere líos en un gobierno compartido

Pierluisi se describe como un hombre conciliador, diplomático y respetuoso.

“Algunos me lo han criticado pero en la coyuntura que se enfrenta en Puerto Rico, esos atributos que tengo son positivos”, dijo.

Aprovechó la conversación para decir que espera “madurez política para que este gobierno compartido dé resultados positivos y que el pueblo no tenga que pagar los platos rotos del resultado electoral que hemos tenido”.

¿Lo ve como platos rotos?

“La experiencia del gobierno compartido no es grata. Lo que estoy diciendo es que el pueblo no pague los platos rotos de un gobierno compartido que no funciona. Por eso espero madurez política para darle resultados al pueblo”, dijo.

Manifestó que la Asamblea Legislativa – que se vislumbra dominada mayoritariamente por legisladores del Partido Popular Democrático y la presencia histórica de tres partidos de minoría (Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad)- podrán contar su “buena fe”.

PUBLICIDAD

“Para pelear se necesitan dos y yo no voy a pelear. El que quiera pelear va a perder el tiempo conmigo. Vengo con actitud de dar resultados al pueblo y concentrado en obras que quiero hacer con los fondos federales disponibles. Lo que voy a hacer es supervisar los detalles de toda esa obra para que se aproveche cada peso que tenemos. En esa área tengo experiencia y es la credibilidad que traigo al puesto en mi función ejecutiva”, reiteró al indicar que cuando presente proyectos legislativos serán unos “sustantivos” para los que está dispuesto a conversar con el liderato de ambas cámaras a fin de que tengan “éxito”.

Mientras tanto expresó que, por el momento, no apoya a nadie para las portavocías en Cámara y Senado del Partido Nuevo Progresista y que ese es un asunto que se debe discutir con los legisladores electos.

“La decisión la deben tomar los propios representantes y senadores. En su momento puedo convocar a una conferencia legislativa y poner mi granito de arena pero prefiero no adelantar criterios”, puntualizó.