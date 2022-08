El gobernador Pedro Pierluisi recalcó esta tarde que vigila de cerca el desempeño de la empresa LUMA Energy, encargada de la administración y operación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y que, a estos fines, la puso en “probatoria”.

“Está en probatoria hasta que yo vea que mejora el desempeño (y) que no (tengamos) tantas interrupciones. Lo importante es que no lo tengamos (las interrupciones), que no tengamos interrupciones mayores y, si se da alguna, se atienda con mayor premura”, aseguró a los medios de comunicación tras participar de una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.

Ante esta llamada “probatoria”, Pierluisi no ofreció cuánto tiempo le brindará al consorcio para hacer valer sus promesas de cumplimiento con la creación de la Iniciativa de Reducción y Respuesta a Interrupciones (IRRI) para garantizar el servicio de energía eléctrica.

“No hay una fecha específica. Yo los tengo en probatoria, porque no estoy satisfecho con su desempeño. Ha pasado muy poco tiempo, ha pasado muy poco tiempo desde que ocurrieron esas interrupciones para que yo diga que estoy satisfecho. Yo voy a estar viendo el sistema regularmente. Todos los días yo miro la cantidad de abonados que tienen servicio y los que no lo tienen. Si yo, pasa un tiempo razonable -no voy a decir ahora exactamente cuánto- en el que yo vea que el sistema está funcionando, que no hay mayores interrupciones, ahí pudiera decir que ya no están en probatoria, pero no estamos ahí”, aseveró el Primer Ejecutivo.

La semana pasada se llevaron a cabo protestas frente a La Fortaleza, precisamente exigiendo la anulación y cancelación del contrato que fue avivado por múltiples interrupciones de energía eléctrica que han ocurrido sucesivamente en distintas partes de la Isla. Las consignas de las manifestaciones no se limitaron a repudiar a LUMA, sino también varios ciudadanos expresaron su disgusto con el gobernador, exigiéndole también su renuncia.

Pero, a Pierluisi esto no le preocupa “en lo más mínimo”, aseguró, pues su dimisión “no tiene ningún sentido” y “no está bajo consideración alguna”.

“Esta circunstancia es completamente diferente. Realmente, son protestas por un desempeño inadecuado de parte de LUMA que yo mismo he denunciado. LUMA, desde mi punto de vista, está en probatoria. Yo estoy pendiente de que los cambios que anunciaron el otro día y que la evaluación de la gerencia de LUMA de resultados”, señaló al asegurar que no teme que se repita otro “verano del 2019″ y que respeta el derecho de la expresión, pero rechaza “cualquier acto violento, cualquier disturbio, cualquier vandalismo” en las manifestaciones.

Muchos sectores, además, han exigido que el gobierno ponga fin con el contrato que mantiene con el consorcio el 30 de noviembre, día que vencerá el Contrato Suplementario de 18 meses y que evitará iniciar un proceso de cancelación de 120 días luego de notificarle al consorcio.

Sobre esa posibilidad, el gobernador indicó que recaería en manos de LUMA la decisión de permanecer o abandonar la administración de la AEE, ya que el contrato está atado al proceso de quiebra de la Ley PROMESA. Por ende, es la empresa quien tiene la potestad de decidir si tiene la capacidad de ofrecer servicios sin que se haya resulto esa quiebra, explicó.

“LUMA pudiera decir: ‘mire, yo no puedo mantenerme dando servicios sin que se resuelva el asunto de la quiebra’. (Pero), yo no anticipo que ese sea el resultado. Yo no creo que eso se ve venir. Aquí lo que queremos es que se mejore el desempeño de LUMA, que mejore el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica. En eso debemos estar enfocados. También, en que se agilice aún más la construcción de la red y las mejoras a las plantas generatrices que tenemos. Yo estoy enfocado en todo eso. ¿Para qué? Pues, para que no tengamos interrupciones mayores y para que, cuando ocurran, que prefiero que no sea el caso, se atiendan con mayor premura”, detalló.

“Ahí el contrato, como se sabe, es un contrato muy complejo, pero constantemente estamos evaluando el desempeño de LUMA y ya yo fui muy puntual, dije que no estoy satisfecho, particularmente luego de los últimos apagones, o interrupciones que tuvimos y que vi que la propia gerencia de LUMA admitió que fue por falta de manejo de vegetación. También vi que admitió que estaban al tanto que una línea principal de transmisión había un problema de vegetación y que no lo atendieron, y por eso es que yo me expresé como lo hice”, agregó.

Descarta falta de fiscalización

La revelación de que la hermana de la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, labora en LUMA Energy no es un asunto que tampoco preocupó a Pierluisi para que se fiscalice, desde La Fortaleza, a la empresa, pues dijo que se trata de “un empleado de miles”.

“LUMA Energy tiene miles de empleados… (ella) es (una empleada) de miles. Eso no hace diferencia. No tengo el detalle de qué posición ocupa, pero eso no hace diferencia”, comentó al resaltar el nombramiento del ingeniero Francisco Berríos como nuevo secretario auxiliar de asuntos energéticos y que será él “la persona que a tiempo completo va a estar supervisando y fiscalizando todo el sector de energía de Puerto Rico desde La Fortaleza”.

Según confirmó García Bardales en entrevista radial, su hermana llevaba trabajando 25 en la AEE y, luego, solicitó empleo en LUMA.