El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, afirmó que el gobernador Pedro Pierluisi, “ha tirado la toalla en la lucha por la estadidad” al admitir que no hay posibilidad de que se apruebe legislación congresional sobre el tema del estatus en lo que resta del cuatrienio.

“Pedro Pierluisi y Jenniffer González han fracasado. Las declaraciones del gobernador Piersluisi de que no es posible aprobar una legislación federal en lo que resta del cuatrienio, es una admisión del fracaso de su gestión y de la comisionada residente quienes ahora admiten lo que antes negaban. Desde hace dos años, venimos señalando que el proyecto de encargo para crear una mayoría artificial en favor de la estadidad, no tiene posibilidad alguna en el Congreso. Después de 10 años de intentos de Pierluisi – ocho de comisionado residente y dos de gobernador – hoy queda demostrado que la estadidad no es posible y que la estrategia que hicimos en los pasados dos años tuvo éxito. El tiempo nos dio la razón.”, sostuvo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Según el expresidente del PPD, “Pedro Pierlusi es el único líder del PNP que viaja a la Capital federal para adelantar la estadidad y al regresar de su viaje, nos anuncia que su gestión ha fracasado”. Añadió que la estadidad no es prioridad para el Congreso de los Estados Unidos y “la razón por el cual ese ideal va en picada, es la lucha de poder entre Pierluisi y Jenniffer. Los seguidores de la estadidad ya están claros de que el presidente del PNP y gobernador de Puerto Rico, ahora les dice que no hay nada más que hacer por el resto del cuatrienio, pero que, a partir de enero del 2025, o sea en el próximo cuatrienio, retomarán sus acostumbrados intentos que siempre fracasan.”, dijo.

De otra parte, el presidente del Senado aseguró que el PPD está listo para actuar ante otro posible plebiscito criollo. En el 2020 se aprobó la Ley 165, que permite convocar una consulta de estatus sin la intervención de la legislatura. “De convocarse, sería la segunda admisión de su fracaso ante el Congreso.”, sentenció.