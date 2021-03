El gobernador Pedro Pierluisi respondió hoy, en tono enérgico y desafiante, a una supuesta amenaza en su contra lanzada por líderes sindicales vinculados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a raíz de la controversia por el contrato con el consorcio LUMA, que privatizaría la transmisión y distribución de energía.

“He leído en los medios lenguaje, unas palabras, básicamente, que lo que indican es que me están amenazando a mí. Y les voy a decir a todos que yo no me intimido por amenazas, vengan de donde vengan. Eso no funciona conmigo”, afirmó el gobernador, visiblemente molesto.

“Conmigo sí se puede dialogar, conmigo sí pueden tener una audiencia, hacerme reclamos. Pero el que viene así, se encontró con este jíbaro, que eso no funciona. El que embiste a un jíbaro, sabe la que viene. Y a mí, eso conmigo, eso no va. Así que, que respeten. Siempre con respeto. Las amenazas conmigo, no van, vengan de donde vengan”, insistió. “Que a mí no me vengan con amenazas. Nadie. Eso no funciona conmigo”.

PUBLICIDAD

En declaraciones el día antes, el líder de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que el contrato debía renegociarse o incluso anularse, y dio a entender que de no ocurrir habría protestas que podrían llevar a una situación como la que desencadenó en la renuncia forzada del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

“Siempre aquí va a haber orden en Puerto Rico mientras yo sea el gobernador de Puerto Rico. Y siempre voy a reclamar respeto, respeto, el mismo respeto que yo les tengo a todos”, sostuvo Pierluisi.

Antes de responder a la presunta amenaza, el gobernador habló sobre el controversial contrato con LUMA y sostuvo que ha expresado disposición a revisarlo.

“Yo veo mucha desinformación. Y yo creo que es a propósito. Ha dicho, y eso está mal. Dejen de decirlo porque es incorrecto. Este servidor fue bien claro en todo momento antes de asumir el cargo de la gobernación. Siempre dije que iba a revisar el contrato y de ser necesario hacer lo que fuera posible por enmendarlo. Jamás dije que iba a cancelar ese contrato. Así que dejen de decir que yo he cambiado de postura. Mi postura es la misma”, comentó el gobernador.

“Lo que he hecho, no solo es revisar el contrato. Creé un comité timón para fiscalizar precisamente el contrato, la transacción que se está llevando a cabo, y como dice la orden ejecutiva que crea el comité timón que preside el secretario de Estado (Larry Seilhamer), el comité timón puede recomendarme posibles enmiendas para que se negocie. O sea que aquí la puerta no está cerrada a posibles enmiendas a ese contrato. Jamás ha estado cerrada”, agregó.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una conferencia de prensa en Vieques, donde estuvo visitando el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 que se lleva a cabo allí.