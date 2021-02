El gobernador Pedro Pierluisi no dijo hoy si firmará o no, el proyecto de la Cámara 120, denominado Ley para un Retiro Digno, que busca establecer una política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados públicos.

El mandatario se comprometió a evaluar la medida, que fue aprobada ayer por unanimidad en la Cámara de Representantes y que ahora está pendiente en el Senado, pero se desconoce cuándo se llevaría a votación.

“Obviamente cuando eso llegue a mi despacho estudiaré el tema en detalle para entonces tomar una decisión, si se aprueba en ambos cuerpos. Ya la Cámara lo aprobó, ahora está en el Senado”, dijo Pierluisi a preguntas de periodistas luego de participar, junto a los presidentes del Senado, José Luis Dalmau y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández en un homenaje póstumo a los policías caídos en el cumplimiento del deber, en el marco de la Semana de la Policía.

Preguntado por las expresiones del portavoz de la minoría novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez de ir por encima del veto, si no firmaba la medida, Pierluisi dijo que todavía no ha tomado ninguna determinación en torno a las expresiones que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que la iniciativa legislativa no es consistente con el plan de ajuste fiscal del gobierno.

“Él (Méndez) está diciendo esto porque la Junta ha escrito diciendo que esa medida, la cual yo tengo que estudiar en detalle en su momento, es inconsistente con el plan fiscal y que no debe ser aprobada y puesta en vigor”, indicó el gobernador.

“Esa es la expresión de la Junta, pues posiblemente lo que ha sucedido es que el portavoz del PNP en la Cámara se anticipa que quizás yo tome la decisión de vetar la medida, pero esa decisión yo no la he tomado porque yo tengo que estudiar esto en detalle. Quiero conocer el impacto fiscal que tiene y si tengo que hacer alguna gestión ante la Junta la hago en el momento apropiado”, sostuvo.

El P. de la C. 120, incluye a los servidores públicos, empleados de la judicatura y maestros. La pieza legislativa, que se había quedado sobre el tapete el pasado año en la Legislatura, se aprobó con enmiendas para aumentar de 15 a 17 la representación de maestros y pensionados en el fideicomiso para la administración conjunta de los sistemas de retiro, que se crea con la ley.

Junto con el proyecto de ley, la Cámara también aprobó el P.C. 523 para reafirmar que la Asamblea Legislativa no dará paso a ningún recorte a las pensiones. Ambas medidas pasan al escrutinio del Senado.

“Urjo a la Asamblea Legislativa, a la mayoría parlamentaria, a que, si hay algún abismo, incluso de vetar esta medida, que nos unamos todos y vayamos sobre el veto para de esa manera retar a la JSF y hacerle ver que esta es la Asamblea Legislativa donde se mantiene y se impone la política del gobierno de Puerto Rico”, fueron las expresiones que ayer el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuando se debatía la medida en el hemiciclo de la Cámara.