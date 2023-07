El gobernador Pedro Pierluisi advirtió hoy a las cámaras legislativas que vetará el proyecto de enmiendas al Código Electoral de 2020 si la pieza legislativa limita el voto adelantado por correo.

“Si lo que hace esa medida es limitar significativamente el voto por correo, desde ahora les adelanto que va de camino un veto”, sentenció Pierluisi.

Hizo la salvedad de que todavía la pieza legislativa, que fue aprobada en Cámara y Senado en un informe de conferencia el pasado viernes, 30 de junio, no ha llegado a su despacho en La Fortaleza. “Lo que voy a adelantar, a base de los informes periodísticos, porque no tengo la medida en mi despacho, ni el asesoramiento de las agencias, por lo que he visto en los reportajes, han coartado, han limitado tremendamente el voto por correo”, indicó.

Sostuvo que el voto por correo “es lo que se está viendo en un sinnúmero de jurisdicciones y es un voto muy útil, muy cómodo para personas de mayor edad, personas de 60 años o más”.

“¿Por qué no permitir un voto por correo? Si la preocupación era que no tenemos los recursos, pues se asignan los recursos a JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) para que pueda fiscalizar ese voto debidamente”, cuestionó el también presidente del Partido Nuevo Progresista.

La medida fue aprobada en Cámara y Senado, con los votos de la mayoría popular, de las minorías del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista Puertorriqueño y de legisladores independientes.

Las enmiendas fueron acordadas en reuniones que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, sostuvo con esas delegaciones. La minoría novoprogresistas votó en contra.

Poco antes de que el proyecto se llevara a votación, el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, indicó que las enmiendas principales “tienen que ver con el voto adelantado y con lo que se va a implementar para este proceso electoral de 2024″ que comienza el 1 de diciembre de este año.

“Lo que buscamos es que, al voto adelantado, principalmente, versión correo, que fue el que más problemas dio, se le añadan garantías. Algunas de ellas tienen que ver con que ese voto se pueda solicitar a principios de año y que se pueda corroborar la identidad y el domicilio del elector”, indicó.

Cruz dijo que, en las demás categorías de voto adelantado, la CEE “puede ver al elector, cuando lo solicita o cuando se le lleva la papeleta”.

“Estamos proponiendo que cuando haya la necesidad se pueda investigar esa solicitud en las Juntas de Inscripción Regionales, que están concentradas en las 13 regiones”, agregó.

Dijo, además, que otras áreas de enmiendas se relacionan con “lo que va a ocurrir con la CEE después de enero de 2025, que es restituir a todos los partidos en balance, como siempre operó la Comisión Estatal de Elecciones”. Indicó que se quitaría del lenguaje de la medida “aquellas categorías de partidos propietarios donde solamente se repartía la CEE entre dos partidos políticos, no, regresar a cómo fue la CEE, sin que eso represente duplicidad de puestos porque ya están creados, es repartido en lo que se llama balance”.