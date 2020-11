El escrutinio general sigue mañana lunes con el conteo de San Juan y el cuadre de actas, mientras los funcionarios electorales podrían encontrarse con una máquina más por mesa a fin de agilizar el proceso y es incierto si el proceso se extenderá o no, por todo el mes de diciembre.

Los funcionarios electorales trabajaron viernes y sábado en el escrutinio de San Juan, pero todavía no se han completado los precintos 4 y 5 de la Capital.

El comisionado del Partido Independentista (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos dijo que la segunda máquina podría ser agregada mañana lunes a las mesas de trabajo, pero indicó que la implementación de la nueva medida dependerá de si “la Oficina de Servicios de Inteligencia y Procesamiento Electrónico (Osipe) tiene todo preparado”.

El proceso de escrutinio, en el que se revisan las actas de votación de toda la Isla en orden cronológico desde el precinto 1 al 110, fue retomado el pasado martes, luego que el Tribunal Supremo modificó una sentencia de una jueza superior en torno a la entrega de las listas de electores que solicitaron y votaron por adelantado en las pasadas elecciones generales, como parte de un reclamo que llevó a los tribunales el Movimiento Victoria Ciudadana MVC).

Aponte Berríos no pudo precisar cantidad, pero dijo que paralelo al escrutinio general, aún hay actas que no se han podido cuadrar.

El comisionado pipiolo también dijo que la propuesta que lanzó el coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo de que en las 60 mesas de trabajo en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, haya un doble turno de trabajo no se ha considerado entre los comisionados electorales y el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

“Edwin Mundo (coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista) está empujando una serie de propuestas y el presidente de la Comisión, lamentablemente las acepta. Ese tema de doble turno, eso nunca ha existido en la historia de la CEE. Edwin Mundo lo trajo por la mañana (el pasado sábado) y empiezan a preguntarle al Presidente y él cae en eso. Eso no se trajo a la reunión de Comisión, lo que se trajo fue lo de las dos máquinas y la realidad es que el PNP tuvo problemas el sábado para tener a todos los funcionarios. No los tuvo. ¿De qué hablan? Aquí hay muchas falacias”, sostuvo el comisionado del PIP.

“Yo creo que debemos evaluar el segundo turno”, dijo en el fin de semana el Presidente de la CEE. Asimismo, expuso que el hecho de que un partido no tenga funcionarios para trabajar en un segundo turno no podría limitar esta opción para agilizar las tareas que se realizan en el Coliseo.

“No podemos quedarnos secuestrados de que un partido quiera o no quiera traer los funcionarios. Aquí yo lo que necesito en mesa son 60 funcionarios. Si un partido no tiene los 60, tengo cuatro y sigo teniendo la transparencia de la democracia... Pero, un partido no me puede secuestrar el escrutinio y tenemos que terminarlo”, manifestó. Rosado Colomer no indicó cómo sería el horario que se trabajaría en dos turnos. Sin embargo, aclaró que no serían de ocho horas.

Mundo insistió en un doble turno pues dijo que para culminar al 20 de diciembre con el escrutinio general se deben escrutar al menos dos distritos senatoriales por semana.

El comisionado del PIP dijo por su parte, que ve el escrutinio general con un poco de retraso, pero no como algo anormal. “Creo que ya está encarrilándose y una vez uno pasa San Juan, va adelantar”, sostuvo.

-¿Para cuándo se prevé que terminará el escrutinio?, preguntó este diario.

“No me atrevo a predecir que va a pasar. Ha habido veces que se ha extendido a todo diciembre. Depende también qué va a pasar en esos recuentos en Aguadilla, Guánica y Culebra y está el recuento de la papeleta legislativa”, sostuvo Aponte Berríos.

Recuento de Guánica

El comisionado independentista denunció también que el candidato del PPD a la alcaldía de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez intentó que el recuento de votos en ese precinto se adelantara este sábado. Pese a que la ventaja la parece tener el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, la CEE certificó preliminarmente a Rodríguez como alcalde electo.

“Quería coger desprevenidos a los representantes del candidato de nominación directa. Para poder entrar al Coliseo se requieren pruebas (serológicas) del COVID y ni jueves, ni viernes ni sábado, estaba el Departamento de Salud allí. Así que, aún enterándose el candidato de nominación directa de que el recuento iba a ser el sábado, que no se había enterado, no iba a poder entrar su personal porque no había pruebas del COVID. Esa estrategia del PNP y el PPD de que (Cruz Vélez) no tenga representación la están tratando de distintas maneras”, sostuvo Aponte Berríos.

Precisó que el asunto se trajo a la reunión de Comisión el pasado viernes y dijo que él voto en contra. “El Presidente de la CEE finalmente determinó que se va a esperar a que le toque a Guánica en el escrutinio”, indicó.

También dijo que el PNP y PPD han argumentado que en las papeletas guaniqueñas tiene que estar el nombre completo de Cruz Vélez en el encasillado de nominación directa y “aunque el Código dice eso, lo cierto es, que se trajo a Comisión de parte del ex comisionado popular, Nicolás Gautier y se determinó que no tiene que estar el nombre completo”.