Bajo el lema “¡Hagamos que nuestra voz se escuche!”, el pasado viernes se presentó oficialmente la histórica candidatura de Litzy Alvarado Antonetty, quien aspira a la alcaldía de Salinas por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se informó mediante comunicado de prensa.

Junto a ella, un grupo de 11 mujeres salinenses la acompañarán en la papeleta como candidatas a legisladoras municipales. Es la primera vez en la historia de Puerto Rico, según se tenga conocimiento, que en un mismo partido aspiren sólo mujeres en las candidaturas a la alcaldía y a la legislatura municipal simultáneamente.

Entre las candidatas hay estudiantes, secretarias, amas de casa, profesional de administración de empresas, enfermeras, maestras, agrónomas, educadoras ecológicas, y retiradas.

PUBLICIDAD

Estas son: Jorlian M. Espada Vázquez, Yadira Vélez Figueroa, Jasmine Karina Santini, María Elena Carattini Ayala, Hilda Yanira Almodovar Rodríguez, Yanixa González Vélez, Elena Ayala Cotto, Egda Iris Cruz Cardona, Yaminette Rodríguez Sierra, Ada Ramona Miranda Alvarado y Alexandra Aristud Alvarado.

Litzy Alvarado es una reconocida cantante cristiana, profesional de la salud (terapista ocupacional), educadora y legisladora municipal. Además, es sobreviviente de cáncer, por lo que ha dedicado gran parte de su tiempo en apoyar a entidades que ayuden a otras personas sobrevivientes de esta enfermedad.

En la concurrida actividad, la presentación de Litzy estuvo a cargo de la candidata al senado por acumulación y vice presidenta del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón.

“Litzy Alvarado es lo mejor que le puede pasar al pueblo de Salinas. Es una mujer con una capacidad intelectual extraordinaria. Lo han visto en su gran trabajo como legisladora municipal, donde ha trabajado todos los temas posibles. Todo con la absoluta elegancia y cordura que la distingue. Pero también con una tremenda firmeza, porque a Litzy no la calla nadie’, comento Santiago Negrón.

Hoy en Salinas marcamos un hito para la @MujerPIP y creo que para el país: se presentó la candidatura de Litzy Alvarado a la Alcaldía de Salinas, y de su plancha de legisladoras municipales, ¡todas mujeres!. pic.twitter.com/6moXLb7K46 — María de Lourdes (@marialourdespip) February 8, 2020

“Para mí es un inmenso privilegio que Litzy haya aceptado esta candidatura. Litzy tiene una generosidad inmensa. Tiene una capacidad de trabajo extraordinaria y yo sé que va a tener una gran campaña aquí en Salinas. Y que va a hacer ese trabajo de llevar puerta a puerta el mensaje de que una Patria nueva es posible”, añadió.

En la actividad también estuvieron presentes el candidato a Comisionado Residente del PIP, el Dr. Luis Roberto Piñero, y los candidatos a senadores por el Distrito de Guayama, Justo Echevarría y Víctor Alvarado Guzmán.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Litzy puntualizó la necesidad que hay de trabajar en Salinas con la pobreza, especialmente la pobreza infantil, y la desigualdad social.

“Entrar en la política no estaba en mis planes. Pero estoy segura que sí lo ha estado en los planes de Dios. Y no importa si me resistía, su plan se cumpliría en mí… Hacer política en estos tiempos es todo un desafío para quien intenta hacerlo de forma íntegra, pues nuestro pueblo puertorriqueño ha perdido la fe en quienes nos lideran. Y la gente piensa, al punto casi de creer, que las personas honestas y de valores cristianos no pueden entrar en la política. ¡Yo pienso distinto!”, manifestó.

De forma general, Alvarado planteó la visión que presentará al pueblo durante su campaña.

“Demostraré que se puede vivir, en este camino de servicio público, los valores morales y cristianos que me fueron enseñados. Vengo a hacer política limpia, digna y diferente como hasta ahora. Así que asumo este compromiso con el único deseo de ayudar y de servir como siempre he hecho. La salud, la seguridad, el ambiente y la cultura son algunos de los temas que atenderemos, enmarcados en el contexto de la educación al pueblo y que redundarán en un Salinas cuyas comunidades sean económicamente sostenibles”, expresó.