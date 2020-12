Los comisionados del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado y Roberto Iván Aponte Berríos, respectivamente, suscribieron hoy las denuncias del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), de que en la mayoría de los precintos de San Juan el número de papeletas de la unidad 77 de voto adelantado es mayor al número de electores.

No obstante, el comisionado pipiolo dijo que ante esa realidad no firmaría la certificación final de la contienda de San Juan, pero, el comisionado popular a pesar de que reconoce que hay unos descuadres sustanciales, no descartó firmar en su día la certificación.

Ayer miércoles, el comisionado del MVC, Olvin Valentín denunció que en algunos precintos capitalinos hay “más de dos mil papeletas de las que debería haber”, Dijo que que aún con estos descuadres la Oficina de Sistema de Procesamiento Electrónico (Osipe) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha subido resultados del escrunitio en San Juan y que ante ese escenario no firmará la certificación oficial de los ganadores.

Los comisionados indicaron que el asunto se llevó ayer al pleno de la Comisión y determinaron que las gerentes de JAVAA de todos los partidos investigarían las denuncias y rendirían un informe.

“En estos próximos años, irrespectivamente de quien termine con los números más altos en esa página de la CEE hay una sombra, sea Miguel Romero o Manuel Natal, esa es la realidad. Así se siente el pueblo de San Juan y yo no estaría firmando esa certificación final porque ha creado grandes dudas. Yo soy de los que creo que el Código Electoral es el germen principal de esta certificación”, dijo el Comisionado del PIP.

Reconoció que el alcalde electo podría ser certificado oficialmente por el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer y tomar los adiestramientos requeridos por la Oficina del Contralor. “Pero ante tanta incertidumbre yo no me siento cómodo de plasmar como que estoy de acuerdo con eso”, subrayó Aponte Berríos en declaraciones a periodistas en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Detalló que el PIP tiene números de descuadre de papeletas en San Juan similares a los que alega el MVC. “Estamos hablando de miles de votos”, dijo en referencia a los precintos uno, dos y tres de la ciudad capital.

Al igual que los comisionados del MVC y del PIP, el comisionado del PPD reconoció que hay unos descuadres, pero no fue categórico en el efecto que esto tendría su decisión de firmar a o no la certificación.

“Que lo tenga tabulado como lo tiene Victoria Ciudadana no, pero que los compañeros funcionarios que representan al PPD me dicen que pueden estar cerca de lo que dice Victoria Ciudadana”, dijo Cruz Maldonado.

-¿Con ese cuadro, firmaría esa certificación de San Juan?

“El día que eso llegue yo lo voy a analizar, pero les adelanto que yo vivo con una máxima electoral que dice ‘papeleta mata acta’ porque de lo contrario yo tendría que penalizar a los electores que válidamente fueron a ejercer su derecho al voto. Quiero que le expliquen al País qué ocurrió para que eso pase, pero no puedo dejar de certificar”, indicó el comisionado popular.

Cruz Maldonado opinó que no procedería declarar contaminados los maletines de voto adelantado porque tal acción sería en detrimento de los derechos de los electores.

“Aquí se ha hecho un proceso totalmente transparente, un proceso en balance, no puedo decir organizado porque organizado no fue. Es la primera vez que en Puerto Rico hay un evento electoral con 216 mil electores que votaron adelantado. Aquí hubo dos elecciones la elección del voto adelanto que comenzó entre el 23 y 3 de noviembre y la del 3 de noviembre”, expresó por su parte, el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

¿Por qué la Comisión no publica el número de electores que votaron adelantado por precinto para que se pueda hacer el ejercicio de comparar eso con el número de papeletas”, le preguntó un reportero a Sánchez.

“Puedo llevar el tema a la Comisión, entiendo que sí, para garantizar la transparencia y para demostrar aquí nadie utilizó papeletas demás en nada hay que hacer ese proceso”, dijo el comisionado de la Palma.

Sostuvo que el comisionado del MVC “quiere ir al Tribunal Supremo para decir que hay fraude, pero no ha podido evidenciar nada”.

Mientras tanto, hoy se comenzó en el Coliseo con el recuento de la papeleta legislativa del distrito representativo 18, que incluye partes de Mayagüez, Moca, Aguada, Rincón y Añasco, donde el candidato popular Jesse Cortés, desbancó preliminarmente, al incumbente novoprogresista, José “Che” Pérez.

El comisionado del PPD dijo el recuento del disrtito 18 tendrá que seguir mañana viernes debido a que en el área de escrutinio de voto adelantado no llegaron las tarjetas de memoria hasta horas de la tarde. Eso significaría que para mañana viernes se trabajarían paralelamente este escrutinio y el de la alcaldía de Guánica, donde se anticipan controversias por la alcaldía con los votos que obtuvo el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez.