Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón, emplazaron hoy a la mayoría popular en Cámara y Senado a empezar “de cero” a discutir un proyecto de enmiendas al Código Electoral sobre la base del consenso político.

Rechazaron de forma tajante el Proyecto de la Cámara 4, que el pasado viernes pasó raspando en la votación interna de la Comisión de Asuntos Electorales (10-8).

La medida no tiene el aval de las minorías y también enfrenta objeciones de varios populares, entre ellos, los representantes Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos y Luis Raúl Torres.

PUBLICIDAD

“Ya no tienen el carimbo de los nombramientos, de que ese era el impedimento y el ajoro de ellos”, dijo el representante Márquez Lebrón en alusión a expresiones del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, quien en varias ocasiones condicionó la confirmación del ahora rechazado nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado a la aprobación de un proyecto de enmiendas al Código Electoral.

Márquez Lebrón y la senadora Santiago denunciaron en conferencia de prensa que el P.C. 4, que impulsa el vicepresidente de la Cámara, José “Cony” Varela no garantiza el balance electoral, perpetúa el bipartidismo y no refleja el pluralismo político que existe en la Legislatura.

“Vamos de una vez y por todas a sentarnos todos los partidos políticos, que dejen un lado se ese proyecto y que empecemos en cero para no tener que estar reaccionando a las metidas de patas y a imponer las enmiendas que no garantizan la participación de todos los partidos. Es una ironía porque aquí estamos todos representados, participamos de todos los procesos y se pretende que en el ámbito electoral no haya esa participación”, sostuvo el legislador pipiolo.

La senadora Santiago indicó que le ha pedido al presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien también es el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), pero no ha recibido respuesta. “EL PPD está haciendo su revisión de la ley, pero no ha habido si quiera el gesto para acercarse a las demás delegaciones para procurar la participación. El emplazamiento es en lo legislativo, pero el PPD como institución tiene que responder también”, indicó la senadora.

PUBLICIDAD

Preguntados sobre unas últimas enmiendas al P.C.4 sobre el balance electoral, Márquez Lebrón sostuvo que la medida “es unilateral” y que tiene múltiples defectos.

“Ni los propios representantes de ellos lo apoyan. Tienen que dejar a un lado el proyecto y darse cuenta que lo que empieza mal termina mal”, agregó Márquez Lebrón.

Dijo que el P.C.4 no garantiza participación a todos los partidos en la Junta Administrativa de Voto Ausente (JAVA) y en la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE). “Hay que repensar el voto adelantado, el voto a domicilio, la inscripción de los partidos, el asunto del balance electoral, planificación eventos, la tecnología y las diversas opciones de garantizar el derecho al voto. No es coger la reforma del PNP para hacerle parchos”, sostuvo el representante del PIP.

“El balance electoral no se cumple simplemente con que un partido tenga un comisionado, tiene que haber representación en toda la estructura. JAVA es un colegio que maneja miles y miles de papeletas vivas y OSIPE es el corazón, que custodia el registro electoral”, dijo por su parte, la senadora Santiago.

La legisladora sostuvo que el pasado cuatrienio el Partido Nuevo Progresista (PNP), entonces en mayoría cambió las reglas de juego del ordenamiento electoral para tener el control absoluto y recordó que el PIP tuvo que acudir a los tribunales para que los partidos minoritarios tuvieran representación en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).