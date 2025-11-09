Se destaca otra vez.

El Programa Bandera Azul de la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) anunció que la Playa Puerto Nuevo de Vega Baja fue nuevamente galardonada con la prestigiosa distinción Bandera Azul Internacional para la temporada 2025-2026, que se extiende del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026.

Desde 2018, el balneario ha sido reconocido continuamente con este distintivo internacional, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la conservación ambiental y la calidad de sus servicios turísticos.

El Programa Bandera Azul destacó en su comunicación oficial “el esfuerzo para completar, atender y cumplir todos los requerimientos con compromiso, responsabilidad y diligencia como parte del selecto grupo de entidades que ostentan el galardón de Bandera Azul”.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, expresó su satisfacción por este logro.

“Recibir nuevamente la Bandera Azul en nuestra Playa Puerto Nuevo es motivo de gran orgullo para todos los vegabajeños. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de un turismo responsable y sostenible, y con mantener a Vega Baja como un destino seguro, limpio y de calidad para nuestros visitantes y familias locales”, expresó.

El director de la Secretaría de Turismo, Arte y Cultura, Miguel García, por s parte, destacó la importancia del trabajo en equipo que hace posible esta distinción.

“Este reconocimiento es el resultado de la colaboración de múltiples dependencias municipales, salvavidas, personal de limpieza, mantenimiento, orientadores turísticos y policía municipal que día a día aportan al buen manejo y conservación de nuestra playa. Continuaremos trabajando para mantener los más altos estándares ambientales y de servicio.”

La distinción Bandera Azul, otorgada por la Foundation for Environmental Education (FEE) a través de su representación local, OPAS, reconoce las playas, marinas y embarcaciones turísticas que cumplen con rigurosos criterios de calidad ambiental, seguridad, servicios, educación ambiental y gestión sostenible.

La organización anunció, además, que próximamente se celebrará la acostumbrada ceremonia oficial de entrega de banderas, en la cual se reconocerá a todos los galardonados del país.