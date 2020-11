Los cambios que vislumbraba el Partido Nuevo Progresista (PNP) que se comenzaran a registrar con la entrada de los resultados de las últimas horas del conteo de votos de las elecciones generales se hizo sentir esta tarde cuando se certificó que la alcaldía de Aguadilla irá a un recuento, informó el comisionado electoral, Héctor Joaquín Sánchez.

El PNP también asegura que se registrará una virazón en unos cinco distritos representativos que, según alegó el comisionado, les daría la mayoría en la Cámara de Representantes.

La información la dio a hora y media de que los funcionarios de colegio comenzaran a evaluar actas para entrar manualmente los resultados al sistema de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

PUBLICIDAD

De hecho, este retraso que se registró pudiese provocar que las certificaciones preliminares de los candidatos electos el pasado martes no se den hasta mañana, domingo.

“Básicamente, el presidente prometió que iba a certificar esta noche a los candidatos”, aceptó Sánchez.

Sin embargo, el comisionado señaló que no se logró un balance de funcionarios de colegio hasta pasado el mediodía. Comentó que este equipo tuvo que ser adiestrado y que no fue hasta las 4:00 p.m. que se comenzaron a entrar manualmente los resultados de los 90 precintos que lograron culminar durante la madrugada de este sábado.

“Poco a poco irán publicando los resultados que se hayan cuadrado bien esas actas. Actas que estén con un descuadre que no sea el adecuado, pues esas actas no las están publicando… Basado en mi experiencia, yo pienso que es esta noche que van a terminar de entrar datos. Yo creo que el presidente, él esperaba haber certificado esta noche, pero yo no sé si en efecto esta noche él lo pueda hacer, porque no han terminado con la entrada de datos. Seguro, seguro, mañana deben estar todas esas candidaturas certificadas”, afirmó el comisionado del PNP durante una breve entrevista en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey.

Aceptó que la entrada manual del resultado de 90 precintos es mucho volumen de trabajo. Aun así, no prevé que este retraso registrado en las labores del día vaya a provocar que se cambie la fecha del inicio del escrutinio. Según se ha establecido, el lunes le realizarán las pruebas de coronavirus a los funcionarios y el martes iniciaría el escrutinio de actas y recuento de las elecciones generales.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Sánchez afirmó que, según habían proyectado en toda la semana, el PNP ha comenzado a tener delantera en muchos escaños legislativos y alcaldías con la entrada de los resultados del voto adelantado.

“Ya empezaron a cambiar. Miren el mapa, ya Aguadilla cayó en un recuento y potencialmente la alcaldesa (Yanitsia Irizarry) va a retener la alcaldía”, aludió.

Con el 100% de los colegios adjudicados, el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Julio Roldán Concepción, ganaba con 8,760 votos, para un 46.85%, mientras Irizarry tenía 8,685 sufragios a su favor, para un 46.45%.

Esto provoca que ahora haya recuento para las alcaldías de Aguadilla, Culebra y Guánica.

Sánchez informó que en la Cámara esperan dar “la sorpresa” cuando se adjudiquen los votos del precinto 2 de San Juan y le quiten al representante popular Luis Raúl Torres el escaño. Proyecta que Ricardo “Chino” Rey prevalecerá.

También esperan ganar el distrito 31 de Caguas con Vimarie Peña; el 21 de Lajas, con Yamilet González, y el 23 de Ponce, con Víctor Torres. Auguró que retendrían también el distrito 18, el cual va a recuento, con José “Che” Pérez.

“Ustedes verán que va a haber unos cambios”, prometió.

Sánchez también reveló que Juan Oscar Morales permanecerá en la Cámara de Representantes por el distrito 3 de San Juan. Adelantó que el legislador le ganó a la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados, por 146 votos.

Bajo este margen, el comisionado del PNP alegó que su partido retendría la mayoría en la Cámara con 25 o 26 representantes.

PUBLICIDAD

Una mayoría absoluta en la Cámara la lograrían si el PNP cuenta con 26 de los 51 representantes electos.

En cuanto al Senado, señaló que el PNP también daría sorpresa.

Alegó que lograrán empatar en la cantidad de senadores al obtener algún escaño de los distritos senatoriales de Arecibo, Ponce y Humacao.

“Yo entiendo que en el Senado ninguno de los dos partidos de mayoría va a tener mayoría. Quedan empatados”, proyectó.