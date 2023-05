El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago tildó de “flojo” el pleito que entablaron hoy el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el que piden que el tribunal declare inconstitucional los artículos del Código Electoral que prohíben las candidaturas coaligadas.

El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez expresó “preocupaciones” con el reclamo de los demandantes.

La demanda fue instada contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer y los comisionados electorales, del PNP, del Partido Popular Democrático (PPD) y del Proyecto Dignidad.

“El Código Electoral actual establece por legislación cuáles son las reglas de juego, el tratar de cambiarlas y el tratar de abrazar la idea de que, porque hay un grupo que si lo sumas completo, en teoría es mas de los que salieron favorecidos, es tratar arrimar la democracia de manera conveniente sin haber obtenido la mayoría”, reaccionó el Secretario general del PNP.

Ríos Santiago dijo que “parecería que el grupo que está tratando de coaligar quiere ser un partido político sin las exigencias de un partido político”.

“¿Por qué no postulan candidatos para todos (los puestos) y no como hacen que postulan en un 5 ó un 8 % y dejan el 92% de las candidaturas vacantes? Quieren tratar de cubrir ese déficit de una manera artificial, creando figuras que no están permitidas y a la misma vez, quieren permanecer en el Código que tenemos ahora, pues no quieren dejar la franquicia electoral, cada cual quiere tener la suya. Ahí es que yo digo que es una manera de arrimar para sí artificialmente la democracia y tratando de crear una mayoría ficticia. O se unen o no se unen o se forman en un partido, que se comportaría como un partido o es solamente, por conveniencia para crear algo que después no tiene ni ton ni son”, opinó el senador novoprogresista.

Consideró el recurso legal como “muy flojo” pues dijo que “la Constitución está clara, no hay una ambigüedad, una zona gris”. Añadió que esto “está legislado, está aprobado, es una ley y no veo como un juez pueda ir en contra de la voluntad legislativa de un cuerpo legislativo, Cámara y Senado, electo por el pueblo”.

-¿Pero, no se menoscaba el derecho de los electores?, se le preguntó.

“En el Código actual, que es el que están tratando de impugnar, el elector puede votar por las candidaturas que desee y tiene diferentes vehículos para atender eso. Lo que tiene que preguntarse el elector es si está votando por una alianza y está de acuerdo con todo lo que plantea la alianza, a pesar de que ellos dicen que no están de acuerdo en todo. Eso es muy peligroso porque es un voto casi de fe, uno vota por un candidato que represente ideales, causas, ideología y los partidos se crearon para hacer una causa común, para establecer un vehículo común, con mayoría de gobierno y lo que plantearía este grupo, que no aspira a ser mayoría es, ‘déjenme participar de una manera diferente a la de los demás partidos’ que ellos llaman mayoría. Pues entonces, tiene que ser en igualdad de condiciones, no puede ser acomodaticiamente”, dijo Ríos Santiago.

Por su parte, el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, hizo la salvedad cuando lo contactó Primera Hora de que todavía no había visto la demanda y que no había sido emplazado.

“Ellos están impugnando la disposición que prohíbe las coaliciones. En realidad, nosotros no hemos discutido eso como partido, qué posición vamos a tomar, pero de salida yo tengo un planteamiento y es cuántos comisionados ellos van a tener, cuántos funcionarios van a tener en la CEE. Esa sería mi objeción. Yo no tendría problemas con que en principio, ellos puedan tener una especie de alianza, pero hay que ver qué comisionado queda, porque es injusto que ellos tengan el doble de la participación que tenemos los demás. Esa sería mi objeción en principio, pero tengo que ver el texto de la demanda”, indicó Rosario Rodríguez.

“En principio, me resulta simpático, pero el demonio está en los detalles. Hay que ver qué partido pierde la franquicia, si alguno la pierde. Hay detalles que hay que resolver aquí. En principio estoy de acuerdo con el derecho de los electores, con la libertad de expresión y como abogado, en principio, simpatizo con el caso, pero tengo una posición oficial como comisionado electoral y tengo que velar los intereses de mi partido”, sostuvo.

Dijo que que “ahí la cosa cambia y es que inmediatamente se afecta el aparato administrativo y el balance dentro de la CEE y esa es la parte que tengo que discutir con el presidente del partido (César Vázquez) y con el consejo de gobierno (del Proyecto Dignidad)”.

Primera Hora solicitó también una reacción al PPD y al comisionado electoral de esa colectividad, Ramón Torres, pero al cierre de esta edición no se habían recibido.