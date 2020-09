A poco más de mes y medio para las elecciones generales, los comisionados electorales retoman el lunes el proceso de evaluación de candidatos en busca de un consenso sobre quién debe ocupar la silla vacante en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El pasado sábado los comisionados entrevistaron a los primero cuatro candidatos que les sometió el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en mayoría, Héctor Joaquín Sánchez y ante la falta de consenso, el comisionado de la Palma se comprometió a traer el lunes otros dos nominados a la mesa.

“El sábado los comisionados de todos los partidos tuvimos la oportunidad de entrevistar a los primeros cuatro candidatos. Fue un proceso muy productivo y estamos trabajando para poder tener con premura la designación de un presidente y presidente alterno”, dijo Sánchez en declaraciones solicitadas por Primera Hora.

“Mañana lunes los comisionados vamos a continuar las conversaciones y posiblemente atender dos nominaciones más. Todos estamos comprometidos en temprano esta semana tener una decisión en cuanto a llenar ambas vacantes y trabajar con prontitud para llevar a cabo una elección organizada el próximo 3 de noviembre”, expresó.

Entretanto este mes avanza el calendario electoral pues, el 14 cierra el registro electoral y también es el último día para que los electores soliciten voto adelantado. El sábado 19 de septiembre vence la fecha para solicitar voto ausente y el domingo 20 de septiembre, vence el período para enviar a imprenta las papeletas de la elección general, que este año son cuatro, con la del plebiscito, “Estadidad Sí o No”.

El sábado los comisionados evaluaron como candidatos a presidir la CEE a los jueces de primera instancia, Juan Carlos Negrón, Francisco Rosado Colomer, Oscar González Rivera y Eric Ronda del Toro. Este medio supo que el sábado tanto el PPD como el PNP objetaron el nombramiento de Negrón, quien se desempeña como juez de Relaciones de Familia en Ponce.

Ronda del Toro, quien fue abogado del Municipio de San Juan, bajo la incumbencia de Jorge Santini, ordenó a la candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro a pagar una deuda de $3,000 e intereses de 6.5% a Sixto Jorge Díaz Colón, quien fue productor de un programa radial de Lúgaro.

Otra sentencia controvertible de Ronda del Toro lo fue en 2017, cuando ordenó el depósito de cenizas en el vertedero de Peñuelas y que la Policía estableciera un perímetro para los manifestantes.

Al juez González Rivera, quien labora en la Región Judicial de Guayama, lo rodea una disputa que tuvo en 2011 con la senadora popular Rossana López León cuando la sustituyó en la Procuraduría de las Personas de Edad Avanz

Rosado Colomer, destacado en la región judicial de Ponce, fue asignado en febrero de 2017 para asumir el seguimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2000 sobre la asignación de fondos para el Plan Ponce en Marcha.

“Estamos en la dirección de que para esta semana haya un nuevo presidente”, dijo por su parte, el comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier.

¿Estos candidatos sometidos para evaluación son personas idóneas para el PPD?, preguntó este diario.

“El PPD está haciendo la evaluación de todos los candidatos y confía en que va a estar listo para cuando llegue el momento de tomar la decisión”, se limitó a decir Gautier.

Tras la salida el pasado jueves del ahora ex presidente, Juan Ernesto Dávila, el comisionado popular dijo que los trabajos administrativos de la CEE no se han detenido. “La Comisión es un cuerpo administrativo tiene vida propia, respira por sus pulmones y no necesita de un presidente para seguir operando. No hay ninguna justificación para sentir que los trabajos están estancados. La Comisión sigue trabajando”, sostuvo.

El comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos también calificó de positiva la reunión del sábado. “Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los cuatro nominados y hay un ambiente entre todas las partes de llegar a un consenso para escoger al nuevo Presidente”, expresó Aponte Berríos.

Dijo que no hay una fecha fijada para escoger al candidato, pero indicó que se espera que a principios de esta semana se logre concluir el proceso.

El nuevo Código Electoral establece que la decisión tiene que ser unánime y de no lograrse el consenso en 15 días, la gobernadora Wanda Vázquez Garced presentaría una candidato para dirigir la CEE a la Asamblea Legislativa.

El nuevo estatuto electoral también dispone que el Presidente de la CEE devengaría un salario de $120,000 anuales, un sueldo similar al de un juez asociado del Tribunal Supremo. El salario promedio de un juez de Primera Instancia es de $86,600 anuales. La reforma electoral también dispone que el presidente alterno de la CEE, puesto que también está vacante, devengaría un salario de $105,000 anuales, equivalente al de un juez del Tribunal de Apelaciones.

El comisionado del Movimiento de Victoria Ciudadana, Olvin Valentín dijo este fin de semana que buscan “a un líder, a un hombre que trabaje en equipo.

El pasado jueves, Dávila renunció a la presidencia de la CEE, con efectividad inmediata, forzado por su cuestionable desempeño en las fallidas primarias de los partidos locales que tuvieron que ser atrasadas porque las papeletas no llegaron a decenas de colegios electorales alrededor de toda la Isla.