Ya sea por el temor a posibles contagios de Covid-19, por el éxodo de personas producto de los terremotos que han afectado la zona o el caos que se registró el pasado domingo en el primer día de las primarias, al menos en algunos de los pueblos de la zona suroeste de la Isla la participación de votantes fue menor a los registrados en las pasadas elecciones.

En un recorrido por algunos colegios de votación en los municipios de Guánica, Lajas y Hormigueros se pudo apreciar que el proceso de votación fluyó con normalidad. Las votaciones iniciaron a las 8:00 a.m. como estaba previsto y se han tomado todas las precauciones en términos de salud para garantizar la seguridad de los votantes.

Sin embargo, al menos en Guánica y Lajas la cantidad de participantes ha sido menor.

“El proceso ha corrido muy bien. La participación no ha sido como la otros años, eso era de esperarse, pero al menos en la del Partido Nuevo Progresista ha habido buena participación”, sostuvo el alcalde de Guánica, Santos “Papichy” Seda, al salir de la cancha del sector la Hoya del barrio Ensenada, donde ejerció su voto.

“No va a ser el mismo número que en años anteriores por lo que hemos visto. Estamos pasando por la emergencia del Covid-19 y muchas personas se protegen. En el caso de Guánica, hemos perdido mucha población también”, agregó.

Según Seda, el universo electoral en Guánica es de 13, 211 personas. Sin embargo, ese municipio fue uno de los más afectados por los terremotos de principios de año, lo que provocó que muchas personas abandonaran el pueblo.

De hecho, ninguna escuela en Guánica estuvo apta para celebrar las primarias y los colegios electorales tuvieron que habilitarse en canchas de baloncesto y otras estructuras que resistieron los sismos.

“El pueblo está bajo una situación emocional colectiva extremadamente difícil. Por eso estoy tan agradecido de todas las personas que han ejercido su derecho al voto y de todas las personas que están trabajando aquí de ambos partidos”, destacó.

En Lajas, por su parte, solo el Partido Nuevo Progresista tenía primarias este domingo y la participación parecía mucho menor a la semana anterior, cuando el Partido Popular Democrático (PPD) celebró su proceso. En el caso de Lajas, el alcalde incumbente, Marcos “Turin” Irizarry fue retado por Benjamín Cruz.

Al menos en la comunidad Cuesta Blanca, había poco flujo de votantes en el centro comunal que sirvió de colegio electoral. De 421 votantes hábiles para votar en ese lugar, a eso del mediodía apenas 25 habían ejercido el sufragio.

“Este es un sector en que muchas personas se han ido y también hay muchos envejecientes que han fallecido”, manifestó Evelyn Rivera, coordinadora de colegio.

“También ha bajado la matrícula en todo Puerto Rico porque, después del huracán María, mucha gente se fue del país.

Uno de los pocos votantes que llegó al lugar fue Juan Albino, quien también notó la poca participación de electores.

“Hay mucha gente que tiene miedo al coronavirus y por eso se ve poca gente en todos los colegios”, destacó al salir del colegio.

Mientras, el alcalde Marcos “Turin” Irizarry, achacó la poca participación al desastre del pasado domingo en el que muchos votantes se sintieron confundidos.

“Aquí hubo cientos de personas que estuvieron haciendo filas desde por la mañana y no volvieron”, destacó el alcalde, quien sin embargo, aseguró que durante la primaria popular superaron los 2,000 votantes.

“Hoy ha estado bien flojo, en comparación a la semana pasada, que comenzamos a las 2:30 p.m. y concluimos los trabajos cerca de las 11:30 de la noche… Con todo lo que ha pasado, porque siguen los temblores, teniendo todavía el impacto de la tormenta Isaías que nos dio duro a los pueblos de esta zona y también la falta de motivación, pienso que el pueblo estaba preparado para unas elecciones, pero no para este proceso primarista”, subrayó.

Irizarry, de paso, se autoproclamó ganador de las primarias en su municipio, a pesar de que todavía no se han revelado los resultados oficiales.

“Preliminarmente yo he obtenido un 85% a favor de mi candidatura. Esto es un pueblo popular. Vamos a seguir trabajando en unidad. Yo entiendo que por el trabajo que hice, el pueblo me dio la respuesta y estoy muy contento”, sostuvo Irizarry.

“Yo había dicho anteriormente que estas primarias eran innecesarias y el tiempo me dio la respuesta, pero yo lo que quiero ahora es la unidad para poder tener ese gran triunfo en las próximas elecciones”, añadió.

Mientras, en Hormigueros, el panorama lucía algo distinto, a pesar de que no había primaria para la alcaldía por ninguno de los dos partidos. Además, que el PPD completó el proceso el pasado domingo.

Sin embargo, al menos en la escuela vocacional Segundo Ruiz Belvis se apreció un flujo continuo de personas.

“La participación está fluyendo. Estimamos que van a votar unas 100 personas aquí y podría ser mayor de lo esperado”, comentó Ligsia Díaz, presidenta de colegio.

“El domingo pasado llegaron aquí unas 25 personas y yo pensaba que por lo que pasó, la gente estaba desanimada y no iban a salir votar, pero fue todo lo contrario. Ya a las 7:00 a.m. había personas esperando para votar y cuando abrimos a las 8:00 a.m. había como 35 en la fila”, sentenció.