El representante José Conny Varela expresó su inconformidad con la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, de paralizar la Resolución de la Cámara 352, que ordenaba investigar los centros de inspección en Puerto Rico.

“La facultad investigativa de la Cámara de Representantes es un componente esencial de la separación de poderes y constituye un deber ministerial que no puede ser renunciado ni suspendido por consideraciones externas, relacionadas con investigaciones de la Reforma Ejecutiva”, escribió Varela en la misiva que envió a Méndez.

“La existencia de pesquisas en otras instancias no elimina ni sustituye la responsabilidad constitucional de esta Cámara”, agregó.

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La carta, con fecha del 23 de abril, surge en el contexto de la Resolución de la Cámara 352, de la autoría del mismo Varela, la cual fue aprobada en ese cuerpo legislativo para investigar en detalle la implementación de la ley que faculta a los centros de inspección a evaluar vehículos en Puerto Rico.

La pesquisa cobra relevancia tras la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, luego de que se revelara que el centro Yabucoa Auto Service —que hasta diciembre de 2025 figuraba a su nombre— era uno de los establecimientos que, tras una investigación, presuntamente cobraron a ciudadanos por marbetes sin remitir los fondos correspondientes al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

La paralización de la pesquisa fue comunicada el pasado martes por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, quien argumentó que la medida responde a su intención de no interferir con la investigación del FEI.