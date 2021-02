El comisionado de la Policía Municipal en San Juan, José Juan García, aclaró que el vídeo en el que se muestra a un grupo de aparentes turistas en el Viejo San Juan -sin mascarillas y violando la orden ejecutiva de medidas restrictivas para controlar el COVID-19- fue grabado hace tiempo y no este wikén como ha circulado en redes sociales.

En entrevista con Primera Hora, García indicó que tan pronto tuvo conocimiento del aparente incidente se comunicó con los miembros de su equipo de trabajo, quienes le aseguraron que lo plasmado en el pequeño filme “no es de este fin de semana”.

“Averigüé y nadie tiene información de que ese vídeo fue en estos días. La comandante municipal, Clara Rojas, indagó también con personas que pudieran tener acceso a este tipo de información, pero le dijeron que ese vídeo no es de ahora. Los otros días pasó lo mismo cuando pusieron algo de una turista y decían que era en Condado, y resultó ser que era en Miami”, dijo el coronel.

Aun así admitió que las grandes controversias en la capital por la Resistencia al uso de cubrebocas y nariz surge con visitantes en áreas turísticas de la capital.

“Ante esa situación nosotros tenemos un plan implementado en esas zonas. En la isleta, por ejemplo, tengo como 15 policías y entre ocho a 10 unidades atendiendo esa área del Viejo San Juan. Y en Condado y la calle Loíza (Santurce) también tenemos un plan estratégico con la policía estatal. Te diría que esas zonas son las que más problemas nos traen porque es donde están ubicados la mayoría de los negocios que los turistas visitan”, sostuvo.

Subrayó que las hospederías deben orientar adecuadamente a los huéspedes sobre las restricciones de salud y seguridad impuestas en Puerto Rico durante la pandemia.

“Algunos nos dicen que no sabían nada o no se les informó correctamente… y la situación es con los turistas. Lo que hacemos es que los orientamos y si no tienen mascarillas, les proveemos una”, manifestó.

De otra parte, explicó que hay un sinnúmero de negocios en la calle Loíza y en La Placita, en Santurce, que siguen burlando las disposiciones de toque de queda impuestas por el gobierno y continúan abriendo comercios y barras clandestinas luego de la hora de cierre determinada, la cual actualmente es a las 12:00 de la medianoche.

“La principal situación es el aglomeramiento de personas. El viernes, por ejemplo, tuvimos que llamar a Jesús Hernández, de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Salud, porque teníamos una situación en La Placita. Ese día hicimos un trabajo de intervención en conjunto y se le hicieron denuncias a nueve negocios. Fuimos negocio por negocio porque seguían abiertos después del toque de queda y estaban abonando al aglomeramiento”, expuso García.

Los negocios intervenidos fueron Don Rey, Giros Sushi, Pinchila, Chueca, El Sabroso, Locos Locos, De La Vida y Garabatos. Mientras que el establecimiento El Techo fue orientado por las autoridades.

Agregó que los comerciantes que operan al margen de la ley se exponen a multas de $5,000, a suspensión de licencias o al cierre indefinido del negocio.

“Nuestra exhortación a la ciudadanía es que si ven alguna violación a la orden ejecutiva u observan alguna conducta ilegal que nos llamen de inmediato para atender el caso o se comuniquen con la patrulla más cerca”, alentó el coronel.

Primera Hora solicitó a la portavoz de prensa de Salud, Lisdián Acevedo, una entrevista con Hernández para indagar sobre este y otros asuntos relacionados a investigaciones que lleva en curso la agencia, pero se indicó que el funcionario no estaría disponible hoy.