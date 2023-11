Como preámbulo al inicio de las festividades navideñas, en medio de una contienda política, el liderato del país se ha desbordado en mensajes a través de las redes sociales con motivo del Día de Acción de Gracias.

El gobernador Pedro Pierluisi agradeció desde tener el privilegio de ocupar el cargo hasta tener en vida a su madre de 93 años y ser novio de la abogada Fabiola Ansótegui Blanc.

La comisionada residente y quien retará a Pierluisi en unas primarias internas dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, no se quedó atrás y se presentó junto a su esposo, José Jovin Vargas, en una bata roja en la que se le nota ya la pronunciada barriga por su embarazo de gemelos. Deseó bendiciones al pueblo.

Los presidentes legislativos y otros políticos también se han desbordado en las redes sociales con sus buenos deseos. A continuación, algunos de los mensajes y publicaciones:

Pedro Pierluisi, gobernador

“Hermana y hermano:

En esta fecha tan especial, me dirijo a ti lleno de gratitud y aprecio por la oportunidad que me estás dando de contribuir al progreso y al bienestar de todas y todos en Puerto Rico. El Día de Acción de Gracias nos brinda una valiosa oportunidad para reconocer y agradecer las bendiciones que hemos tenido y que nos han llevado a hacer crecer nuestra economía, a renovar nuestra infraestructura y a mejorar nuestra calidad de vida. Todavía tenemos mucho trabajo para hacer juntos, pero los avances que hemos logrado son dignos de celebración. Y más aún, tus logros, tu dedicación y tu esfuerzo han sido y continúan siendo clave para que sigamos construyendo el Puerto Rico que todos queremos. Por eso, hoy y siempre, le doy gracias a Dios. Doy gracias por mi madre que me acompaña a sus 93 años y ha sido mi ejemplo a seguir por su fe y fortaleza espiritual. Doy gracias por todos mis seres queridos, incluyendo a mi novia, a mis hermanos y mis cuatro hijos y seis nietos, pues ser padre y abuelo es la bendición más grande de mi vida. Doy gracias por la solidaridad de nuestro pueblo con los más necesitados. Doy gracias por la fortaleza de nuestra gente para echar hacia adelante. Doy gracias por nuestros servidores públicos que se fajan para servirle bien a nuestra gente. Doy gracias por nuestra creciente fuerza trabajadora que con su esfuerzo diario encamina a nuestra isla hacia el progreso. Doy gracias por la unidad de propósito que nos mueve a ti y a mí a darlo todo por Puerto Rico. Mis mejores deseos para ti y para todas las familias puertorriqueñas. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!”

Comparto con ustedes un mensaje especial con motivo del Día de Acción de Gracias. ¡Muchas felicidades y bendiciones para todos y todas! #DíaDeAcciónDeGracias pic.twitter.com/uJuwwYAiEo — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) November 23, 2023

Jenniffer González, comisionada residente

“Queremos tomar un momento para unirnos en reflexión y gratitud durante este Día de Acción de Gracias y expresar nuestra inmensa alegría por las bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy es un día bien especial y queremos agradecer y compartir lo que tenemos. Aspirar a que no falte alimento en ningún hogar y que cada ser humano pueda tener calor y la seguridad de un techo. Desde lo más profundo de nuestros corazones les deseamos un Día de Acción de Gracias lleno de bendiciones y un inicio de la época navideña más larga del mundo en la que celebramos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras vidas sigan enriqueciéndose con la presencia de nuestros seres queridos”.

Su esposo tuvo una breve participación del vídeo para indicar: “!Felicidades!”

Desde lo más profundo de nuestros corazones, les deseamos un Día de Acción de Gracias lleno de bendiciones y un inicio de la época navideña más larga del mundo en la que celebramos la llegada de nuestro señor Jesucristo. pic.twitter.com/pf0B5mz2Pi — Jenniffer González (@JGO_2024) November 23, 2023

José Luis Dalmau, presidente del Senado

Entre otras cosas, el líder popular expresó que este “es momento de agradecer a nuestro Creador por las bendiciones que nos ha dado y por la oportunidad de servir a nuestro prójimo”.

¡Feliz Día de Acción de Gracias! pic.twitter.com/GppaPUQzCe — José Luis Dalmau Santiago (@DalmauSenador) November 23, 2023

Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes

Juan Zaragoza, senador y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD)

“Hoy nos unimos en gratitud por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo del año a pesar de los desafíos que hemos enfrentado. En este día, recordemos también a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Extendamos nuestras manos y nuestros corazones para ayudar a aquellos que lo necesitan. Juntos, podemos construir un futuro mejor y más próspero para todos. Deseo que hoy disfruten en compañía de sus seres queridos. Que el aroma de la comida tradicional llene sus hogares y que la risa y la alegría llenen sus corazones. Aprovechemos esta oportunidad para valorar la importancia de la familia, la amistad y la comunidad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!”

Hoy nos unimos en gratitud por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo del año a pesar de los desafíos que hemos enfrentado. En este día, recordemos también a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Extendamos nuestras manos y nuestros corazones para ayudar… pic.twitter.com/6Xuhy9M1X5 — Juan Zaragoza (@JuanZaragozaPR) November 23, 2023

Miguel Romero, alcalde de San Juan

“¡Feliz Día de Acción de Gracias! Más que un día especial o el inicio de la Navidad, elijamos esta ocasión para abrazar y celebrar a quienes nos rodean. Familia, amigos, conocidos, en fin, todos de alguna forma u otra nos han llenado de experiencias y momentos que nos han servido para ser mejores personas. ¡Felicidades San Juan!”

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Más que un día especial o el inicio de la Navidad, elijamos esta ocasión para abrazar y celebrar a quienes nos rodean. Familia, amigos, conocidos, en fin, todos de alguna forma u otra nos han llenado de experiencias y momentos que nos han servido… pic.twitter.com/V4M8GvPpko — Miguel Romero (@Miguel_Romero_) November 23, 2023

José “Quiquito” Meléndez, representante y candidato a comisionado residente por el PNP

Gracias Señor por todo lo que nos das, por nuestra familia, por cada día que nos concedes y por la oportunidad de servir.



¡Feliz Día de Acción de Gracias! 🦃 pic.twitter.com/fdbiSJE7JF — José Enrique Meléndez (@QuiquitoMelende) November 23, 2023

William Villafañe, senador y candidato a comisionado residente por el PNP

En este Día de Acción de Gracias, recordemos que la gratitud ilumina el corazón y une a las comunidades. Que cada momento compartido y cada sonrisa intercambiada sean recordatorios de la felicidad que encontramos cuando oramos a Dios como familia y como pueblo. ¡Bendiciones! pic.twitter.com/8Tq1H1Sbxi — William Villafañe 🇵🇷🇺🇸 (@VillafanePR) November 23, 2023

Lillian Aponte, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana