Con una oferta musical, cultural y gastronómica rica y variada, Ponce se vistió de fiesta tras darle la bienvenida a 2,700 visitantes que llegaron a bordo del majestuoso barco crucero Voyager of the Seas, de Royal Caribbean, el primero que llega al Puerto de Ponce desde el año 2019.

Según el alcalde Luis M. Irizarry Pabón, la llegada de los tripulantes al municipio sureño “llena de alegría y esperanza”.

“Estamos haciendo historia, ya que es la primera vez que dos operadores de excursiones ponceños tendrán a su cargo la transportación de los visitantes para que conozcan y disfruten de todos los atractivos que Ponce tiene para ofrecerles, desde los lugares históricos y de interés turístico, hasta la rica y variada gastronomía local”, manifestó el ejecutivo municipal en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Unos 2,700 pasajeros pudieron disfrutar de diversas actividades culturales, musicales y artísticos del municipio sureño. ( Suministrada )

Entre la oferta de recorridos presentada a los visitantes, se destacan el Ponce Music Experience, Ponce Walking Tour, Panoramic Ponce City Tour, Ponce on Your Own, Serrallés Castle and Ponce Highlights, Rum Tour and Ponce City Tour, Hilton Ponce Day Pass, Tibes Indigenous Ceremincial Center, Caribbean Coffee Experience and Ponce Hoghlights, además de demostraciones de salsa en el Paseo, bomba y danza en el Centro Cultural Carmen Solá de Pererira, y pleneros y vejigantes en el Museo del Vejigante.

Los operadores seleccionados para coordinar el transporte y recorridos son Melina Aguilar, con Isla Caribe y Luis Gómez, con Caribe Tours. Corp.

Este viaje del Voyager of the Seas es temático. Se trata de un Charter de Capital Jazz que celebra un festival de música Jazz a lo largo de la travesía del barco -llamado The Supre Cruise-, por lo que los cruceristas buscan disfrutar especialmente de música, cultura y gastronomía en cada país que visitan.

Con esta visita multitudinaria cierra el Festival de Ritmos Isleños celebrado durante la Navidad por la Oficina de Fomento Turístico del Municipio Autónomo de Ponce. “Aunque el Festival terminaría el domingo después del Día de Reyes, decidimos extenderlo hasta el martes para que nuestros visitantes disfrutaran la experiencia de conocer a Ponce a través de sus ritmos musicales y demás atractivos que nos distinguen”, dijo el director de Fomento Turístico, Iván Rodríguez.

Como parte de la oferta, pudieron visitar la Guancha y la Asociación de Pescadores, donde amenizaron Puerto Rico Steel Band, Los pleneros del más allá, pudieron ver a Héctor PR retocando la bandera de Puerto Rico que pintó en la torre del complejo turístico, y deleitarse con un espectáculo del Ballet Salsa Sur.

PUBLICIDAD

En la Plaza Las Delicias los recibieron Sazón Criollo, All That Jazz y Ángel ‘Papote’ Alvarado con el Plenazo de esencia, rumba y clave. Al cruzar la calle, en el Paseo Amor, se presentó el Conjunto de Cuerdas Punteadas, el Conjunto Folklórico, Conjunto de Trompetas, y Bomba Iyá.

La fiesta llegó al Paseo de la Salsa José ‘Cheo’ Feliciano donde los recibió Pedro Juan Morales, Stage Band, el Ballet Salsa Sur, Dj Nico y el cantante de nueva trova Tito Auger. Ya dentro de la Plaza del Mercado Isabel II disfrutaron de música salsa y de la música de Ángel Rafael Acústico.

El Centro Cultural Carmen Solá de Pereira recibió a los visitantes con un regio espectáculo del Grupo de Danza Señorío Ponceño, mientras que en el Museo del Vejigante realizaron un recorrido y pudieron disfrutar de una comparsa de vejigantes.

Se estima que cada viajero invertiría un promedio de $156.00 en el consumo de alimentos y recordatorios, además de los recorridos. La inyección económica general se estima en $500 mil.