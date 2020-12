El gobernador electo, Pedro Pierluisi, anunció hoy sus primeros nombramientos a su gabinete de gobierno, nominaciones que tienen que pasar el cedazo de un Senado pluralista en el cual el Partido Nuevo Progresista (PNP) pasaría a ser parte de las minorías legislativas.

Pierluisi dijo sin embargo, que confía en que los nombramientos sean confirmados sin dificultades, pues dijo que “tienen los kilates para echar a Puerto Rico adelante”.

Dijo que independientemente de que el PNP lograra o no la Legislatura su intención “iba a ser la misma, de nombrar a gente de kilates, íntegra y capacitada, que van a estar libres de cualquier cuestionamiento”.

“Pongo mi mano en el fuego por estas personas y el Senado va a tener el derecho de escudriñar, pero fuera de la confirmación, el pueblo es el que manda”, sostuvo tras presentar al ex senador Larry Seilhamer como secretario de Estado, al reconocido abogado y analista político, Domingo Emanuelli como secretario de Justicia, a Elba S. Aponte, actual presidenta de la Asociación de Maestros, como Secretaria de Educación y al empresario y ex candidato a gobernador, Manuel Cidre, como secretario de Desarrollo Económico.

Del gabinete actual dijo que retendrá en su puesto al secretario de Hacienda, Francisco Parés y también, a Omar Marrero, en la dirección ejecutiva de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF).

“Con mucha satisfacción y orgullo presento a excelentes puertorriqueños que le han dicho presente a Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi en una conferencia de prensa desde el Centro de Recepciones del Gobierno, en el Viejo San Juan.

Dijo que se propone tener reuniones semanales con el liderato legislativo que finalmente sea conformado. “Mi llamado es a que mantengamos un discurso de respeto. Hay que convivir en paz”, expresó el ex comisionado residente.

Indicó que fue “a sacar” del retiro a Seilhamer para incorporarlo como mano derecha de lo que será administración, en lo que parece ser un gobierno compartido.

“Con este nombramiento la saqué del parque”, dijo Pierluisi cuando presentó a Cidre. Se refirió al empresario como su amigo y alegó que no conoce cuál es su ideología. Cidre reconoció que es mencionado en la acusación contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, pero aseguró que no ha sido interrogado por las autoridades federales.

Seilhamer dijo por su parte, que tan pronto se filtró a los medios su nombramiento, recibió llamadas de apoyo del ex gobernador Alejandro García Padilla y del alcalde popular de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, quien se encontraba en primer fila entre los invitados.

“Eso me motiva a que hay mucha confianza de que podemos trabajar en consenso”, dijo el ex vicepresidente del Senado, quien en el Capitolio se caracterizó por su capacidad de trabajar fuera de líneas partidistas.

“Es hora de quitarnos la camisa azul, roja, amarilla y verde y todos ponernos la camisa de Puerto Rico”, sostuvo el ingeniero y deportista ponceño, quien el pasado año renunció a su escaño legislativo para acogerse al retiro.

Emanuelli, por su parte, prometió un Departamento de Justicia accesible, aunque reconoció que el reto es difícil.

“Me comprometo a trabajar buscando los mejores talentos que no solamente ven ga a acusar a las personas, sino que también se procure proteger los derechos humanos. Habrá momentos de traspiés y en que me critiquen, me pueden llamar, siempre voy a estar abierto a la críticas, pero siempre la verdad saldrá de mi boca”, indicó el reconocido abogado.

“Me propongo ser un secretario de Justicia en el que la verdad, la equidad y la justicia estén siempre de mi mano como mi señora madre me enseñó”, agregó.

Aponte, a su vez, prometió un Departamento de Educación con sensibilidad hacia la niñez. La profesora, quien es vice presidenta de American Federation of Teachers no fue responsiva a las preguntas de periodistas en torno a si reinstalaría el currículo con perspectiva de género, que fue eliminado por la ex secretaria Keleher. “Hay que trabajar lo que es la perspectiva de género, eso es lo que indica la igualdad de los niños, trabajar con los diferentes roles”, indicó la educadora.

Pierlusi rechazó que sea prematuro anunciar los nombramientos, pese a que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) está recién comenzando el escrutinio general.

“No existe posibilidad matemática (de que cambie el resultado de la gobernación). Es justo y razonable que se haga esta transición. El 2 de enero tenemos que estar listos”, sostuvo.

“Lo que tiene que suceder es que dejen a un lado las diferencias y que agilicen el paso como les dijo el Tribunal Supremo, que no haya interrupción y que se tomen las medidas para proteger la salud de los empleados públicos que están allí (en el escrutinio), pero que no haya dilaciones”, reclamó.

En otros temas, Pierluisi ripostó al liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que calificó “de una canallada” las medidas que promueve el PNP antes de que finalice la actual Asamblea Legislativa para adelantar la estadidad. El candidato a gobernador pipiolo, Juan Dalmau dijo que estas medidas, de llevar cabilderos al Congreso de Estados Unidos, convertirían a Pierluisi “en un dictador colonial”.

“Me parece que deben bajar el tono, la campaña política quedó atrás. El tono es importante. No hay necesidad de estar usando ese tipo de adjetivos a la hora de hacer interpretaciones. Recuerdo a todos que tanto el gobierno como la como la Asamblea Legislativa están en funciones conforme al ordenamiento constitucional y tienen derecho a ejercer esas funciones hasta que finalice este cuatrienio en cuanto a los proyectos sometidos”, reaccionó Pierluisi.

“A todas luces eso fue innecesario. Ahora hay que mitigar el daño y que tratemos de recuperar el gasto que se hizo, si las autoridades tienen que tomar acción, se tomará”, dijo el gobernador electo al ser preguntado si debe ser vendida la guagua blindada que mandó a comprar el ex gobernador Ricardo Rosselló.

A la pregunta de si se deben reducir las escoltas en el gobierno, Pierluisi dijo que “en todo servicio de escolta debemos ser mesurados”.