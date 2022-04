El representante del Partido Popular Democrático (PPD), José “Cheito” Rivera Madera acusó hoy a La Fortaleza de intervenir en una investigación que realiza la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes en torno a un chat que supuestamente involucra al director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión con personas de la industria de máquinas de entretenimiento.

“Esta comisión ha estado investigando las actuaciones del señor Orlando Rivera en torno a su participación en un chat junto a personas directamente relacionadas a la industria de máquinas de juego en ruta que, se supone regule y sobre el pago de viajes y estadías en hoteles en Barcelona, España, por parte de una compañía que quiere entrar en este negocio en Puerto Rico”, denunció Rivera Madera en conferencia de prensa en el Capitolio.

Como ejemplo, el representante Rivera Madera expuso que, en horas de la mañana de ayer (miércoles) recibió dos correos electrónicos, con 11 minutos de diferencia, requiriéndole la misma información.

“Uno provenía de la firma de abogados O’Neill y Borges y el otro provino de Fortaleza. Todo esto resulta muy extraño y cada sospecha ha traído referencias preocupantes”, reclamó el legislador por el distrito 23, que comprende los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla y Yauco.

“Una vez citamos a una empresa que pagó gastos de viaje y estadía para España al director de juegos (Orlando Rivera) nos llega un requerimiento de información del bufete O’Neill y Borges, quien representa a esta compañía en la isla. Casi al mismo tiempo de Fortaleza nos llega igual requerimiento. O sea, desde el Ejecutivo se está requiriendo información sobre una parte de la investigación que incluye a una empresa privada que tiene como su representante legal al bufete donde trabajaba el hoy gobernador de Puerto Rico (Pedro Pierluisui Urrutia)”, manifestó Rivera Madera.

Dijo que el Comisionado de Juegos participó en dos viajes costeados por figuras que podría tener que fiscalizar en algún momento desde su posición y presentó un correo electrónico de un representante de WinSystems International Holdings.

Según el legislador popular, entre el 24 y 27 de julio de 2021 y entre el 1 y el 3 de noviembre de 2021 Rivera Carrión realizó dos viajes a España como parte de una evaluación de ofrecimientos de la compañía, que supuestamente, está interesada en hacer negocios en la industria de casinos.

Rivera Madera alegó que, por el primer viaje la empresa pagó $2,262 en gastos de transporte y alojamiento y en el segundo viaje, $3,555..

El legislador indicó que declaraciones vertidas en los medios por el director ejecutivo de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Manuel Cidre, y posibles contradicciones entre la información recibida y lo alegado por Rivera Carrión, dieron base para que él acudiera a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en compañía del portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Matos García para radicar una querella contra director de la Comisión de Juegos.

Por su parte el representante Matos García, cuestionó el hecho de que una investigación conducida por la legislatura y que se encuentra en una “etapa neurálgica” parezca estar siendo fiscalizada desde Fortaleza.

“Nos cuestionamos el por qué en medio de una investigación que realiza la Cámara de Representantes y en la que se cita a una empresa privada por posibles actos, que como mínimo denotan inmoralidad administrativa, la Fortaleza haga un requerimiento paralelo a los abogados de defensa de la empresa. ¿Quién emitió o avaló esa orden? ¿Acaso existe preocupación o algo que encubrir?”, cuestionó Matos García.

Por su parte, el secretario Auxiliar de Asuntos Legislativos de La Fortaleza Carlos Rivera Justiniano indicó que como parte de su labor de analizar la gestión legislativa requiere documentos públicos a la Legislatura.

“Ese reglamento en particular había sido solicitado una semana antes del correo electrónico mediante la Secretaría de la Cámara, y luego a la Comisión quienes indicaron que debía ser solicitado por correo electrónico y así se hizo, pues se trata de un documento público que debía estar en la página de la Cámara como están los reglamentos de todas los demás Comisiones, pero este en particular no estaba”, dijo Rivera Justiniano, en declaraciones escritas.

Añadió que la oficina “solicita reglamentos, ponencias, proyectos y cualquier otro documento público que tenga que ver con el gobierno como un procedimiento estándar y eso no implica en ningún momento intervención indebida, pues es parte de las funciones de esta oficina”.