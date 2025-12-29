La ex subsecretaria general del Partido Popular Democrático (PPD) Nina Valedón Santiago denunció en la mañana de hoy, lunes, que la Fiesta de Reyes 2026 de La Fortaleza solamente será en municipios con alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Es insólito que ayer domingo se informaran los lugares donde se llevará a cabo el evento pagado en su totalidad con fondos públicos, y los pueblos se seleccionaron por la afiliación política”, expuso por escrito Valedón Santiago.

Los pueblos son Patillas, Ceiba, Canóvanas, San Germán, Culebra, Utuado, Vieques y San Juan.

“La realidad es que ni siquiera uno de los 8 pueblos cuenta con alcalde popular, lo que evidencia la mala intención de beneficiar solamente a los suyos. Es una falta de respeto a la ciudadanía, uso discriminatorio de fondos públicos y una mala señal para las familias y los niños”, añade la denuncia.

PUBLICIDAD

“Le toca a la gobernadora explicarle al País los criterios aplicados para escoger cada uno de los municipios donde se llevará a cabo la celebración”, añadió la líder popular.

Según los resultados de las elecciones del 2024, 41 de los 78 municipios de Puerto Rico cuentan con alcaldes del PPD.

También llamaron a la atención que la celebración de la fiesta de fin de año 2025 e inicio del 2026 será en dos municipios del PNP de manera simultánea: San Juan y Utuado.