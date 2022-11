La elección del presidente del Partido Popular Democrático (PPD) ya tiene fecha.

Así lo confirmó el presidente la colectividad y del Senado, Jose Luis Dalmau, quien insistió que la Pava está más fuerte que nunca.

En una conferencia de prensa celebrada en la sede del Partido en Puerta de Tierra tras la Asamblea de Reglamento, Dalmau anunció que se fijó la fecha del 7 de mayo del 2023 para la celebraión de la votación.

“Hoy no es dia de aprobar candidaturas, hoy no es día de aprobar otra cosa que no sea la revisión del reglamento. Se propone el informe del comité que yo designé a Josean Santiago (alcalde de Comerío), y al momento de la votación surgen dos enmiendas; la primera, que la fecha sea el siete de mayo, y la segunda, que se incluyan a los miembros de acumulación como parte de la Junta de Gobierno del partido popular”, explicó Dalmau en conferencia de prensa al mismo tiempo que destacó las enmiendas fueron aprobadas con unanimidad.

“Teniendo ya aprobado un reglamento, este partido está listo para culminar su reorganización y está listo para su próximo ciclo electoral de cara a un triunfo en las póximas elecciones del 2024″, añadió.

Poco antes el alcalde de Dorado, Carlos López, se le había adelantado al presidente del PPD y había filtrado la fecha de la elección.

“El siete de mayo el pueblo popular tiene el derecho de votar (por el presidente del partido”, afirmó el líder popular quien dijo que la fecha fue aprobada unánimemente.

“Se probó unámimemente, el pueblo popular va a poder votar”, siguió insistiendo.

Asimismo, no perdió la oportunidad de criticar al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien había propuesto eliminar la figura del Presidente y vicepresidente del PPD y hacer “un pacto de paz”.

“Sencillamente no se aprobó un comité que le quitara los poderes al presidente del partido. Unánimemente se rechazó la propuesta de Rafael Hernández Montañez de querer quitarle los poderes al Partido Popular, de su presidente. Se ratifica que el presidente tiene toda la confianza”

Ayer trascendió que alcaldes, con el apoyo de los asambleístas municipales, impulsaban que la elección del presidente ocurriera en mayo. Mientras, el liderato legislativo, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, quien en la actualidad preside el PPD, no deseaban esa fecha, ya que coincidirá con el cierre de la sesión legislativa y la aprobación del presupuesto, explicó el alcalde de Comerío, José Antonio “Josean” Santiago. En cambio, impulsaban que la elección fuese en octubre del 2023.