Líderes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático dieron ayer interpretaciones diferentes a la decisión federal emitida ayer, en la que el juez federal William Young, quien ordenó que el gobierno de Estados Unidos otorgue acceso igual a los ciudadanos americanos de la Isla a todos los beneficios asociados a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario, Asistencia Nutricional Suplementario (conocido como SNAP, por sus siglas en inglés), al igual que a los subsidios por bajos ingresos de la parte “D” de Medicare, los cuales cubren la compra de medicamentos recetados.

“Diferenciarlos basado en donde residen no persigue ningún fin racional”

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, catalogó como un paso “histórico” hacia la admisión de Puerto Rico como estado de la unión el fallo de hoy del juez Young.

“Esta decisión del Juez Young es una de carácter histórico porque reafirma la necesidad de brindarle igualdad a todos los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico y eso solo se logra mediante la estadidad. Esta decisión ayudará a nuestra gente de escasos recursos económicos, así como a nuestros envejecientes y personas con necesidades especiales a tener mayores herramientas para enfrentar sus situaciones”, comentó el líder legislativo mediante un comunicado de prensa.

“Esta decisión, más allá de las ayudas, que son muy importantes, deja claro nuevamente que el gobierno federal reconoce la desigualdad que existe hacia Puerto Rico y que la misma se tiene que corregir de manera expedita. Esto, además, lleva un mensaje fuerte a los estadistas que ahora, más que nunca, tenemos que salir a votar por la estadidad en la consulta de noviembre. La igualdad está más cerca que nunca y este fallo histórico es otro indicativo de eso', finalizó diciendo.

De otra parte, la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado González, celebró la decisión de ayer: “El Tribunal Federal resolvió que todos los beneficios económicos directos que obtienen los ciudadanos americanos del Gobierno Federal le aplican a Puerto Rico. Los beneficios de ayuda nutricional, compra a medicamentos y pagos en efectivo a nuestras personas mayores todos estarán disponibles bajo el Estado Libre Asociado”, expresó la alcaldesa.

“Para obtener la igualdad, no es necesario pagar los $1,000 dólares mensuales por familia en impuestos federales que impondría la estadidad, según el General Accountability Office del Congreso Federal. El argumento constante de los estadistas de que sin la estadidad no tendremos igualdad igualdad en fondos federales ha quedado demostrado como falso. No tenemos que sacrificar nuestra economía ni nuestra identidad para tener igualdad en ayudas federales. El ELA está vivo- lo que está muerto en la era de Trump es la estadidad”, sentenció la también vicepresidenta del PPD.