Decenas de miles de empleados públicos gozan este 2 de marzo de un día libre gracias a la celebración del Día de la Ciudadanía Americana.

Esta disposición del feriado se dio por virtud de una orden ejecutiva emitida en febrero del 2017 por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

La orden ejecutiva declara que “aunque nuestra ciudadanía americana no concede el mismo grado de igualdad que a los ciudadanos de los demás estados de Estados Unidos, sí ha representado un acceso a una serie de privilegios e inmunidades, enmarcados dentro de un ordenamiento constitucional, firmemente arraigado, que es respetado por el mundo entero como símbolo de importantes aspiraciones civiles y democráticas de los seres humanos”.

Los puertorriqueños cuentan con la ciudadanía estadounidense desde 1917, cuando se aprobó la Ley Jones-Shafroth.

Como parte de la conmemoración del 109 aniversario del otorgamiento de la ciudadanía, este lunes se realizará una ceremonia de naturalización de nuevos ciudadanos en el Departamento de Estado en San Juan, con la participación de la gobernadora Jenniffer González y la secretaria de Estado, Rosachely Rivera.