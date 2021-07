Ante el repunte de casos de COVID-19 a causa de la llegada de la variante Delta a la Isla, urge que se mantengan las principales medidas para evitar los contagios, como lo es el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, aun se esté vacunado, según indicó este viernes la excirujana general de los Estados Unidos, Antonio Coello de Novello.

En etrevista con Primera Hora, Coello afirmó que estas medidas, junto a la vacunación, darían la protección total ante una variante que se ha detectado es tan contagiosa como la varicela.

“La vacuna es lo más efectivo que tenemos para controlar el virus y, aun en la presencia de Delta, las tres vacunas (autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) te protegen. Así que, la vacuna es lo más eficaz del mundo. Pero, con Delta tienes 1,200 más una carga viral en tu nariz y boca. A veces, con una persona tan infectada como esa, tú casi te puedes infectar en 20 segundo”, expuso.

La doctora comentó que se ha reiterado que una persona vacunada puede ser portadora del virus y tiene una mínima probabilidad de contagiarse de COVID-19. Recordó, además, que cuando se está en un lugar cerrado o en espacios abiertos sin distanciamiento social no se sabe quién está o no vacunado o quién carga el virus. Por ello, insistió en que se deben continuar las medidas tradicionales en contra del coronvirus.

“Donde haya mucha infección comunitaria y están los números subidos, la mascarilla se convierte en una necesidad... La mascarilla es una adición excelente a la protección, sin olvidarnos que la mejor prevención es la vacunación”, destacó Coello de Novello.

Se espera que en las próximas horas o días el Centro de Control y Prevención de Enfermedades emita una recomendación para que las personas vacunadas mantengan la mascarilla en lugares cerrados. Esto se debe a que la variante Delta es en la actualidad uno de los virus más contagiosos.

A nivel local, el Departamento de Salud ya emitió una orden administrativa que obliga a mantener la mascarilla en lugares cerrados.

La doctora explicó que quitarse la mascarilla aun cuando se está vacunado es como “quitarse parte de la protección”. Por ello, defendió la medida.

Fue más lejos al estipular que Puerto Rico tiene cerca de un 40% de la población sin vacunar, la cual incluye menores de 12 años. Para estos todavía no hay una vacuna aprobada.

“Donde quiera que haya vacunación en menos de 40%, estamos en peligro. Entonces, donde quiera que haya personas no vacunadas puede haber otra mutación... Donde quiere que no haya vacunación, hay positividad aumentada y mucho COVID trae todas las complicaciones e inclusive la muerte. No sé cuál es la duda de la vacunación en Puerto Rico. Conocemos que somos un puerto abierto. En 26 países ya hay otra mutación y pueden llegar”, manifestó.

Pero, más allá de los peligros ante el COVID-19, Coello de Novello expuso que las estadísticas indican que los casos de influenza, catarro común y micoplasma han aumentado desde que el gobierno local emitió en junio una orden de no usar mascarilla en lugares abiertos. Mientas, destacó que los casos de coronavirus se han triplicado.