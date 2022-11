El gobernador Pedro Pierluisi justificó este martes que se le entregara una millonaria partida en bonificaciones a los empleados públicos y no se utilizara tal dinero para conceder alivios contributivos a la población en general.

“No pierdan de vista que el Plan de Ajuste benefició a todo el pueblo de Puerto Rico. Ahora tienen un gobierno que está en una situación fiscal excelente. Ya no tenemos recortes, ya no tenemos la pesadilla del pasado. Pero, los funcionarios públicos, los servidores públicos, sí merecían esa bonificación, porque por muchos años no se les aumentó la paga. Tampoco se reclutó personal y tenían exceso de trabajo y mal pago. Así que, vino bien esa bonificación”, afirmó el mandatario en un aparte con la prensa, tras participar de la convención de la Asociación de Constructores que se realiza en el hotel Sheraton de Miramar.

La defensa la dio al bono que se les concedió a 107,722 empleados del gobierno con parte del superávit de $475 millones que se logró el pasado año fiscal con la implementación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). En total, el gobierno utilizará $397,664,300 para compensar a los empleados.

Los más que recibirán bono serán los 9,452 empleados cobijados por Servidores Públicos Unidos (SPU), a quienes se le pagará $11,360 por haber sido la única unión que apoyó el PAD. El resto de los empleados, unos 98,270, recibirán $2,954. Las partidas fueron determinadas por la Junta de Supervisión Fiscal.

Ante esta diferencia en bonificación, Pierluisi defendió el que el SPU fuera compensado por su determinación.

“El liderato de esa unión en particular actuó correctamente, velando por los intereses de sus afiliados, de sus miembros. Y ahora, pues, lo que ha surgido es el resultado del apoyo que le dio al Plan de Ajuste en aquel entonces. Eso ya el Plan de Ajuste proveía que podía haber bonificaciones para los empleados y la Junta llegó a un acuerdo con esa unión en particular. Esto se hace en los procesos de quiebra para concederle, primero, negociar un nuevo convenio colectivo y, segundo, conceder estas bonificaciones que están sujetas de que haya un superávit y que se rebase una cantidad en particular en el mismo año”, sostuvo.

No todos los empleados del gobierno recibirán este bono. Están exentos aquellas de corporaciones públicas que cuenten con un plan fiscal, como lo es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y de Transportación, así como la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.

Ante este particular, Pierluisi dijo que algunas corporaciones, como la Autoridad de Carreteras y la AAA tienen en sus planes fiscales incluido la posibilidad de bonificaciones o aumentos salariales. No obstante, destacó que estos se darían “siempre y cuando la entidad tenga los recursos”.

A modo de ejemplo, dijo que recientemente la AAA concedió un aumento salarial a sus empleados.