Familiares de la joven Andrea Ruiz Costas, asesinada en Cayey, en un hecho de violencia de género, llevaron hoy sus reclamos hasta el Tribunal Supremo para que se hagan públicas las grabaciones que la víctima presentó en las vistas judiciales cuando clamaba por protección contra su agresor.

Ruiz Costas, de 35 años, fue asesinada el pasado mes de abril por su expareja, Miguel Ángel Santiago Ocasio, quien según su propia confesión, quemó parcialmente el cuerpo y lo dejó abandonado en un sector solitario en el barrio Guavate, en Cayey.

Con rótulos en reclamo de “Justicia para Andrea”, los familiares de la joven asesinada emplazaron al alto foro judicial a reconsiderar su decisión de no hacer públicas las grabaciones y también exigieron que la Administración de los Tribunales (OAT) de paso a una querella ética que presentó la madre de la víctima, Olga Costas el pasado 7 de junio contra las juezas Ingrid Alvarado y Sonya Nieves, quienes atendieron el caso.

PUBLICIDAD

Una de las juezas no concedió la orden protección y la otra, no encontró causa para el arresto de Santiago Ocasio, quien después de la vista mató a la joven porque no quería continuar la relación consensual que habían tenido.

“El llamado es al honorable Tribunal (Supremo) a que sean honorables y hagan público lo que es público, porque no hay excusas. Aquí no hay una revictimización de mi prima. A ella la mataron en una situación muy cruel, muy vil y qué más revictimización que esa”, expresó Rebeca Noriega Costas, portavoz de la familia.

“A la Procuradora de las Mujeres (Lersy Boria), realmente que procure por las mujeres… Aquí no se está hablando de todos los casos de violencia machista, de violencia de género, se está hablando de un caso donde la víctima está muerta a manos de su ex pareja y no hay forma de revictimizarla. La Procuradora y los otros cincos jueces no sé a quién protegen”, sostuvo Noriega Costas, hija del fenecido ex legislador David Noriega y prima hermana de Andrea.

“Andrea podemos ser todas las mujeres que hemos pasado por esto. Andrea puede ser mi prima, la hija de alguna persona o pudiste haber sido tu”, subrayó Noriega Costas.

A la protesta a la que se sumaron grupos feministas a la entrada del Tribunal Supremo y el Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan.

Cerca del mediodía los padres de Andrea y otros tres familiares fueron recibidos por la jueza presidenta, Maite Oronoz. Éstos le entregarían copia de la querella e indagarían sobre el status de la queja contra las juezas.

PUBLICIDAD

“No sabemos nada de lo que lo que ha transcurrido en esa investigación. Se está trabajando, pero no sabemos las conclusiones”, dijo Alexandra Ruiz Costas, hermana de la víctima.

Javier Noriega Costas, también primo hermano de Andrea, dijo que la decisión adoptada por una mayoría de los jueces asociados del Tribunal Supremo, de no permitir que las grabaciones sean públicas, “lejos de ayudar a las posibles víctimas de violencia de género, envía un mensaje a esos primeros oídos, de que lo que suceda en las futuras vistas nunca saldrá a la luz pública”.

“Estoy seguro que las futuras víctimas de violencia de género favorecerían la publicación de los audios de Andrea, a favor de la transparencia, nada más que por el mensaje que eso enviaría a los jueces que el futuro escucharían sus relatos”, sostuvo el abogado.

En la decisión del alto foro judicial, la jueza presidenta al igual que los jueces asociados Luis F. Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron opiniones disidentes de la mayoría de los restantes cinco jueces asociados.

La controversia llegó al Supremo en dos recursos instados por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club, en reclamo de la divulgación de las grabaciones de las vistas judiciales en el caso que se sigue contra Ocasio Santiago, imputado por el crimen de Ruiz Costas.