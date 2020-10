La investigación referente a la evaluación de muestras procesadas por el laboratorio de referencia Quest Diagnostics culminó con la confirmación de que se arrojaron resultados erróneos debido a una “contaminación cruzada” con instrumentos que se utilizan para procesar los análisis.

La compañía de laboratorio investiga 1,478 pruebas tomadas en el periodo del 11 al 28 de septiembre en diversos pueblos alrededor de la isla.

“Quest hizo su investigación, como requiere la ley, y determinó que hubo un problema de contaminación cruzada. No podemos categorizar que las 1,478 pruebas que salieron positivas están incorrectas porque dentro de esas, posiblemente, habrá algunas que sí tuvieron resultados positivos reales”, informó la licenciada Vanessa Sárraga, directora interina de la división de laboratorios de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), desde donde se ordenó a mediados de septiembre paralizar el procesamiento de muestras hasa que se evidenciara la efectividad de sus pruebas.

Sárraga aclaró que Salud nunca confirmó que estaban bajo revaluación 6,000 pruebas. “Ese número no salió de esta Secretaría… el número de muestras con el que nosotros trabajamos es 1,478”, mencionó. Esa cifra de 6,000 fue mencionada el 30 de septiembre por Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos; y el doctor José Rodríguez Orengo, del Puerto Rico Public Health Trust, tras concluir una reunión en el Departamento de Salud donde se discutía los próximos pasos a seguir respecto a las órdenes ejecutivas que buscan tomar medidas para desacelerar los casos de COVID en Puerto Rico. Ambos científicos reiteraron en aquel momento que mientras se dilucidaba la confiabilidad de las muestras, la recomendación a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, era extender la orden ejecutiva por dos semanas. Y así ocurrió.

Sárraga precisó que, según la pesquisa de Quest, la “contaminación cruzada” no ocurrió al momento de tomar la muestra, sino al procesarla en el laboratorio.

“Según se desprende de la investigación lo que ellos informan es que surgió la contaminación con los instrumentos que fueron utilizados. Por ejemplo, pudo ser con la pinza que se tomó un ‘swab’ y esa pinza se contaminó al usarla con la muestra de otro paciente. Prácticamente, algo así era lo que estaba ocurriendo… este es un proceso humano que se hace antes de la parte mecánica cuando se procesa la muestra”, detalló Sárraga al reiterar que los resultados que arrojaron negativo “no tuvieron ningún tipo de problema”.

Actualmente, Quest, ha tomado una acción remediativa enviando a cada uno de los 1,478 pacientes una carta explicándoles que, probablemente, su resultado positivo fue uno “erróneo” y les ofrecerá revisar si en efecto tuvieron o no en algún momento la infección activa a través de pruebas serológicas. Las pruebas serológicas detectan anticuerpos que el sistema immune desarrolla en respuesta al virus, pero no el virus en sí mismo, explica el portal de la FDA (Food and Drug Administration). La entidad agrega que puede tomar días o varias semanas para desarrollar suficientes anticuerpos apra ser detectados por una prueba.

“Quest en este momento está recibiendo a las personas que deseen, voluntariamente, hacerse la serológicas… esto no es algo que ellos puedan hacer de un momento a otro porque son bastantes”, dijo la licenciada al precisar que SARAFS está pendiente a los resultados.

Asimismo, sostuvo, que el Departamento de Salud, dio luz verde para que Quest reinicie sus labores en Puerto Rico.

“Quest cumplió identificando el problema y estableciendo un plan de garantía de calidad y aumentando la frecuencia de evaluaciones. Nosotros, como Salud, estamos conformes con el plan de acción que ellos han tomado y podemos decir que ya Quest está en cumplimiento… es decisión de Quest decidir cuando abrirán sus servicios de pruebas de COVID al público en las facilidades de Puerto Rico”, acotó Sárraga.

Eliminarán los 1,478 casos del BioPortal

Las 1,478 pruebas bajo sospecha de resultados positivos erróneos serán eliminados a partir de esta semana del BioPortal que lleva las estadísticas de casos de coronavirus en el Sistema Vigilancia del Departamento de Salud, para que no afecten las tasas de positividad que mide la agencia.

Así lo determinó el doctor Miguel Valencia Prado, director del programa de vigilancia, quien solicitó a SARAFS los nombres de las personas que están en la lista para iniciar el proceso.

Las muestras en discusión fueron tomadas en pueblos como San Juan, Naranjito, Arecibo, Mayagüez, entre otros. También hay una gran cantidad de pruebas realizadas en las instalaciones de la Guardia Nacional en Ponce.

Cabe señalar que Salud ha señalado que Quest Diagnostics – empresa que mantiene un contrato firmado el 1 de julio por $7.5 millones (correspondientes a 100,000 pruebas moleculares)- también ha confrontado problemas entregando resultados con retrasos a lo estipulado en el contrato.

Se supone que los laboratorios envíen al BioPortal de Salud los resultados en cinco días o menos. En ocasiones las tardanzas de Quest se prolongaron hasta por 21 días, ha precisado en varias instancias el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano. Cada prueba procesada por el laboratorio le cuesta al gobierno $75.

El titular de la agencia estimó entre $1.5 y $2 millones el dinero que no se le pagaría a la empresa ante el incumplimiento del contrato. No descartó acudir al tribunal para resolver el asunto.