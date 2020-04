El director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz, notificó que se realizará higienización de la planta de filtros Lares Espino, ubicada en el municipio de Lares, debido a que una operadora arrojó positivo a la prueba de COVID-19.

En un parte de prensa, Rivera Ortiz explicó que la planta de filtros Lares Espino continúa su operación. “Teniendo como prioridad la salud y seguridad de nuestros empleados, durante el día de hoy, se contrató de manera inmediata personal especializado para la limpieza y desinfección de la instalación", detalló el funcionario.

De igual forma, indicó que se siguió el protocolo de manejo y prevención de COVID-19 establecido para los empleados y que éstos contaban con los materiales y herramientas de emergencia (“hand sanitizers”, guantes y mascarillas, entre otros). “A tales fines, a todos los que operaban en la planta y que pudieron tener alguna interacción, se les realizarán las pruebas y no regresarán a sus tareas hasta tanto y en cuanto no se tenga los resultados negativos”, dijo Rivera Ortiz sobre los empleados aunque no detalló cuántos fueron enviados a aislamiento.

“Por el momento y en la medida que sea posible, no se contemplan interrupciones de servicio. Se recomienda a la ciudadanía a continuar utilizando el servicio sin reparos ya que esto no representa un riesgo a la calidad del agua ya que el COVID-19 no se transmite de esta forma”, añadió el funcionario.