El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres, aclaró esta tarde que el PPD no ha desistido de defender el “No” en el referéndum sobre estadidad de noviembre, a pesar de que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) estará a cargo de la campaña oficial por el “No”.

“El Partido Popular Democrático NO renunció ni renunciará a su reclamo de representar el NO en el mal llamado e impuesto Referéndum del 3 de noviembre. La ley de ese engaño, aprobada sin consenso, dispone de forma absurda que el NO lo representará el partido que primero presente una solicitud ante la CEE. Tanto el PPD como el PIP presentaron su solicitud de representación el mismo día. Sin embargo, amparándose en que la solicitud del PIP llegó 1 hora antes la CEE le adjudicó esa representación al PIP", indicó Torres mediante declaraciones escritas.

“Sostenemos que esa disposición de la ley del Referéndum no solamente es absurda y antidemocrática, sino que infringe los derechos constitucionales de asociación del PPD y sus seguidores. Es absurdo que por un capricho legislativo se le impida la representación de un movimiento que obtuvo cerca del 40% de los votos en las pasadas elecciones para dárselo a un partido que ni tan siquiera obtuvo votos necesarios para quedar inscrito”, añadió el también senador popular.

"Todo el mundo sabe que el PPD tiene un ejercito electoral que está en mejor posición y más preparado para contar y defender los votos del NO. Lo dispuesto en esta ley nos recuerda lo dispuesto en la ley del plebiscito de 1998, que disponía que la alternativa de Ninguna de las Anteriores no podía tener representación en los colegios electorales. En aquella ocasión impugnamos dicha disposición en los tribunales y prevalecimos. Nos disponemos a hacer lo mismo en esta ocasión. Que el pueblo Popular sepa que no hemos desistido de representar la opción del NO y así votaremos. Tampoco renunciaremos a que nuestros funcionarios participen del conteo de dichos votos”, concluyó Torres.

En el plebiscito el próximo 3 de noviembre, los electores deberán contestar con un “Sí” o un “No” a la pregunta: ¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado?