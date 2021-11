El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el senador José Luis Dalmau Santiago, envió una carta al líder de la Comisión de Recursos de la Cámara federal, Raúl Grijalva, para que se posponga cualquier acción congresional a favor del status político de la Isla hasta tanto no se incluya como opción la posibilidad de un Estado Libre Asociado (ELA) desarrollado.

Específicamente, reclamó que antes de considerar el lenguaje final de la medida presentada por las congresistas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio, en una sesión de redacción (“Markup Session”), la comisión congresional garantice la presencia de una opción de autonomía política bajo el desarrollo de la filosofía política que promueven desde la Pava, según informó en comunicado de prensa.

En la misiva enviada por Dalmau Santiago, se establece que para el PPD es indispensable que cualquier legislación federal establezca el requisito de que todas las alternativas de estatus deben ser validadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, antes de llevarse al electorado.

“Reafirmamos la posición de nuestro partido de que cualquier legislación federal debe incluir un requisito indispensable para cumplir con las disposiciones de la Ley Pública 113-76 (P.L. 113-76), la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014, que incluye una asignación de 2.5 millones de dólares para una consulta sobre el plebiscito que se legislará a nivel local. Dicha ley dispone que para que esa asignación sea desembolsada, se exige que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos certifique que las opciones de estatus político que se incluyan en una papeleta -junto con la propia papeleta y la campaña educativa gubernamental- son compatibles con la Constitución, las leyes y las políticas de los Estados Unidos”, expresó en la carta.

“Entendiendo que cualquier proceso de autodeterminación debe nacer de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, como Presidente del Senado, he tomado la decisión de invitar a los presidentes de los partidos políticos inscritos en Puerto Rico a un diálogo abierto sobre este tema. Esta iniciativa tiene el propósito de identificar un terreno común que nos permita proponer cursos de acción sobre mecanismos procesales que atiendan efectivamente el asunto del estatus político, ya sea a través de legislación congresional o de iniciativas que se legislen desde Puerto Rico”, añadió.

En su pedido, Dalmau Santiago reclamó tiempo para poder discutir las enmiendas que propondrían a la medida.

Además de esta petición al Congreso, comentó que dentro del PPD se ha comenzado un proceso de discusión con su liderato para establecer los parámetros de lo que será una propuesta formal para el desarrollo del ELA.

“Dicha propuesta podría formar parte del contenido de la legislación federal, si el Congreso está dispuesto a incluir la opción del ELA en cualquier legislación federal, tal y como exige el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, expresa el presidente del Senado en su comunicación a todos los miembros de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal”, comentó.

El también presidente del Senado explicó que cualquier legislación congresional requiere una ley habilitadora local para poder implantar una votación bajo el Código Electoral vigente. Por ello, afirmó que “cualquier propuesta que pretenda excluir la opción del ELA de cualquier papeleta no tendrá posibilidad alguna de realizarse porque la Asamblea Legislativa que controla el PPD no habrá de aprobar una medida local lo que haría inoficiosa cualquier legislación federal. Sin el ELA en la papeleta, no hay consulta, punto”.