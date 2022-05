Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) están reunidos esta noche para definir el rumbo que tendrá la reforma electoral que se trabaja en la Legislatura, en medio de una coyuntura en la que, tras la salida del representante Luis Raúl Torres Cruz de las filas del partido, ningún partido cuenta con los votos suficientes, ni en Cámara ni en Senado, para aprobar una medida por sí solo, y tendrá que contar con el respaldo de otros.

Según explicó José Luis Dalmau, presidente del PPD y del Senado, esta reunión de hoy se había ya acordado en la conferencia legislativa del pasado 26 de abril. Se esperaba que en la misma pudieran “discutir ampliamente los acuerdos llegados con los distintos comisionados (electorales) relacionados a las posibles enmiendas de la Ley Electoral”.

Agregó que, luego de la discusión, “si los legisladores están de acuerdo, entonces presentaríamos un proyecto para ser llevado a votación en Cámara y Senado”.

Aclaró que, precisamente, por la coyuntura actual, en la que no tienen mayoría suficiente para avanzar medidas ni en Cámara ni Senado, han conversado con los comisionados electorales de otros partidos para buscar acuerdos que permitan el desarrollo de enmiendas al Código Electoral.

El presidente del Senado sostuvo que “todo el mundo ha planteado que el código electoral tuvo unas deficiencias en el proceso llevado a cabo en las elecciones, las primarias, el proceso de hacer los reglamentos. Aquí se aprobó un reglamento el 22 de octubre, a una semana de las elecciones. Y aquí se están poniendo unas sugerencias que dieron los comisionados para enmendar el código electoral y tener certeza. No un mes antes, un tiempo razonable antes, un año antes. Esas son las reglas de juego para todos los partidos. Y eso es parte de las enmiendas que estaremos sometiendo, una vez sean acordadas con los compañeros aquí”.

Aclaró que el proyecto “tiene más de 100 páginas. Son 26 áreas. Trata todos los asuntos que causaron algún tipo de deficiencia en el proceso electoral, fechas de radicación, fechas de cierre”, entre otros aspectos.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez admitió que ante el panorama actual en el que “no tenemos mayoría en ninguno de los dos cuerpos”, va a ser “importante con quién vamos a hacer los acuerdos, con quién se van a hacer alianzas, cuáles son las determinaciones. Y todas las determinaciones van a tener un impacto político. Es un poquito complicado”.

Hernández no adelantó información sobre ninguna de las posibles enmiendas que se estarían discutiendo, ni si tenía alguna preferencia por alguna.

“Vamos a votar. Va a ser una determinación institucional”, destacó.

Mientras, el vicepresidente de la delegación popular en la Cámara, José “Conny” Varela, quien llegó cargado de documentos para la reunión en la sede de la Pava, explicó que la propuesta de reforma electoral, además de incluir propuestas del colectivo propio, también contiene propuestas “del Partido Independentista (Puertorriqueño, PIP), del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del partido Proyecto Dignidad (PD), excepto del PNP (Partido Nuevo Progresista), que no quiso someter”.

Entre esas propuestas mencionó aumentar “a por lo menos 40″ la cantidad de Juntas de Inscripción Permanente (JIP), en lugar de “las 12 que reza en el código actual”. Agregó venía de recibir una carta del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que indica que 50 de la JIPs que existen actualmente “las pagan municipios”, por lo que no tendrían impacto económico sobre el presupuesto de la CEE.

Por otro lado, en cuanto a la salida de Torres Cruz del PPD, el presidente Dalmau comentó que recibió un mensaje del representante pidiendo una reunión, pero a la mañana siguiente ya se había desafiliado.

“Me pidió una reunión planteándome la posibilidad de desafiliarse, pero no esperó la reunión. Entonces, no tengo nada que esperar. Le acepto la desafiliación que él hizo. Y la respeto”, afirmó Dalmau.

En otro asunto relacionado, el representante Varela reiteró su posición de pedir la renuncia al comisionado electoral del PPD, “por su no cooperación con la Cámara de Representantes y la Comisión que presido”, ya que no acudió a dos reuniones pactadas la semana pasada para discutir las propuestas que presentaría esta noche.

Sin embargo, Dalmau defendió la labor del comisionado electoral del PPD, Ramón Torres Cruz, quien ha sido criticado por otros legisladores populares, como el representante José “Conny” Varela Fernández. El presidente del PPD aseguró que esta “satisfecho” con la labor del comisionado Torres Cruz, “y lo ha demostrado su ejecución, en Hatillo, en Guayama... no tengo ninguna queja. Tiene toda mi confianza”.

De igual forma, Hernández afirmó que “no tengo ningún reparo con su desempeño”. Sin embargo, defendió el reclamo de Varela luego que el comisionado Torres no se presentara a las reuniones pactadas, pues “cuando uno compromete su palabra, la tiene que cumplir, y aparentemente no se la ha cumplido al presidente de la comisión (Varela)”.