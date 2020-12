El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado denunció hoy que funcionarios populares han detectado al menos 92 electores de los precintos 1 y 2 de San Juan que aparecen tanto en las listas de colegio regular como en las listas de excluidos.

Cruz Maldonado no pudo asegurar sin embargo, que se trate de casos de doble voto.

El comisionado popular dijo que los funcionarios de su colectividad no han podido completar la investigación de estos casos porque al momento de detectar las posibles irregularidades no se pueden levantar de las mesas de escrutinio en el Coliseo Roberto Clemente.

PUBLICIDAD

Cruz Maldonado sostuvo que en el Precinto 1, detectaron a 43 electores en ambas listas electorales y en el Precinto 2, encontraron que otros 49 electores también estaban en las dos listas.

“El procedimiento en esta y cualquier otra elección del pasado era que esos electores tenían que votar añadido porque hay que verificar por qué están excluidos. Puede haber sido un error de Comisión”, dijo Cruz en conferencia de prensa en el Coliseo.

“Esta proporción de electores que están excluidos de una lista se está duplicando por las razones que todos conocemos, mucha gente solicitó el voto adelantado. Yo no puedo decir que todos cometieron doble voto, pero lo que estoy significando es que aquí tenemos 92 ya y esto puede ser un patrón de aquí en adelante. Yo lo advertí el mismo primer día cuando se pusieron los maletines del Precinto 1 y vino la decisión del Tribunal Supremo”, sostuvo Cruz Maldonado.

Indicó que luego de la decisión del Supremo la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), determinó que el funcionario del partido que quisiera presentar una querella debía levantarse de la mesa de escrutinio y verificar en una mesa especial con junta de balance, donde están las listas oficiales e iniciar la investigación.

“Yo estoy planteando que ese no debe ser el procedimiento porque no va a dar tiempo y va a desalentar a los partidos a hacer su investigación. Mi propuesta va a ser que las personas que están en las mesas con las listas de voto adelantado se les den las actas y que se encarguen de hacer el primer cotejo. Que no se pretenda que el funcionario abandone el maletín”, sostuvo el comisionado popular. Agregó que presentaría su propuesta en la reunión que sostienen hoy los comisionados con el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

PUBLICIDAD

Cruz Maldonado aludió a un caso de una funcionaria del PPD que “atestigua que el 31 de octubre vio a esta electora votar adelantado en la escuela Luis Muñoz Rivera, pero luego también la vio presentarse a votar 3 de noviembre en la escuela Padre Rufo”.

El comisionado del PPD también cuestionó hoy la certificación de Carlos Ramos Otero como legislador Municipal de Guayanilla por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Según él, la certificación no procede en derecho debido a que su residencia es en otro Precinto Electoral.

Además, solicitó que se considere como no electo y se consigne ese escaño 11 al legislador que más votos acumule entre los restantes legisladores de los demás partidos políticos.

“La CEE no puede certificar como legislador municipal a una persona que reside en otro Precinto ya que esto va en contra del Código Electoral. Ni el candidato a alcalde de Guayanilla ni el candidato a legislador municipal le notificaron a la CEE que el 7 de septiembre de 2020, Ramos Otero hizo una transferencia electoral para domiciliarse a Las Marías”, aseguró Cruz Maldonado.

“Esto, de manera inmediata, descalifica al candidato a aspirar al puesto de legislador municipal en Guayanilla. Estamos en total oposición a que se emita una certificación a favor del candidato y le solicitamos al presidente de la Comisión que el candidato se tenga como no electo y se consigne el escaño número 11 al legislador de cualquier otro partido que más votos acumuló en las elecciones generales del 3 de noviembre”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Dijo que para aspirar al cargo de legislador municipal se tiene que cumplir con varios requisitos entre ellos ser domiciliado y elector del precinto en el cual se aspira. Detalló que el Artículo 1.021 del Código Municipal, inciso (b) establece: estar domiciliado y ser elector cualificado del municipio correspondiente.

Pero el comisionado novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez reclamó que la candidata a senadora electa por el distrito de Ponce, Marially González, reside en Guaynabo y no, en la Ciudad Señorial.

“Él está errado con el comentario de su propuesta de Guayanilla. Si es así a mi beneficia porque yo tengo dos escaños para el PNP en Arroyo y uno en el Senado en Ponce”, alegó Sánchez.

Según el comisionado penepé el PPD mantuvo en la papeleta de Arroyo a dos legisladores municipales que fallecieron antes de las elecciones generales.

Sobre las denuncias del comisionado del PPD de 92 casos de posible doble voto, Sánchez indicó que “los investigue y los radique

El comisionado novoprogresista también dijo que en la reunión de los comisionados de hoy se dejó sobre la mesa la propuesta impulsada por su colectividad de establecer un segundo turno de trabajo en las mesas de escrutinio para agilizar los trabajos.

Por su parte, el comisionado independentista, Roberto Iván Aponte Berríos dijo que si en el Coliseo se observan estrictamente los horarios de trabajo no hará falta el doble turno.

“Si en vez de empezar a las 9:00 de la mañana se abre piso a las 7:30 a.m. y se comienzan los trabajos a las 8:00 en punto; el almuerzo es de 12:00 a 1:00 de la tarde y se pueden extender un poco los trabajos en la tarde, pero no se tiene que caer en el doble turno que es algo que nunca ha ocurrido “, indicó Aponte Berríos.

PUBLICIDAD

El Presidente de la CEE anunció el pasado viernes que a partir de hoy agregarían una segunda máquina de escrutinio por mesa, pero solo se observaba la que se había colocado originalmente. Se atribuyó a problemas técnicos el que no llegara hoy la segunda máquina.

Tanto Aponte Berríos como Sánchez reiteraron que la meta sigue siendo que cada mesa de escrutinio trabaje cuatro maletines diarios.

En la tarde de hoy los funcionarios electorales escrutaban los precintos 6 y 7 de Guaynabo y se esperaba que mañana martes, comiencen con Cataño y Bayamón. Ya se concluyó con los cinco precintos de San Juan y solo faltaban algunos maletines de voto adelantado.