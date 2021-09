La cúpula del Partido Popular Democrático (PPD) evalúa la posibilidad de impugnar en los tribunales el proceso de confirmación en el Tribunal Supremo del Presidente y Presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Queda en manos del Presidente del Partido (José Luis Dalmau Santiago). Yo hablé con él ayer sobre esto y quedó claro en la conversación que eso (la vía judicial) va a ser parte de lo que analizará el Partido”, dijo el representante popular Jesús Manuel Ortiz González.

Indicó que ha conversado sobre el asunto, tanto con Dalmau Santiago como con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“La determinación del Partido fue no auspiciar un proceso que nosotros hemos estado denunciando como viciado desde el principio por el hecho que la ley actual permite que un partido nombre motu propio, sin contar con los demás partidos, a las personas que dirijan la CEE. Por eso no se participó y no se consideraron los nombramientos, porque no importa el resultado, comoquiera iba a llegar al Supremo. Así que nosotros objetamos esa ley desde el principio y lo continuamos haciendo. Si vamos a ir a los tribunales o no, esa es una determinación que se tomará en el Partido y su Junta de Gobierno”, sostuvo Ortiz González, quien preside la Comisión de Gobierno de la Cámara.

Ayer, Dalmau Santiago dijo que las Cámaras Legislativas no evaluarían los nombramientos de Jorge Rivera Rueda para el cargo de Presidente de la CEE y de Edgardo Figueroa Vázquez como presidente alterno, por “falta de tiempo” . El líder del PPD se expresó en contra del mecanismo que establece La Ley 58 de de 2020 (Código Electoral) para llenar las vacantes en la CEE.

Según dispone el Código Electoral, Cámara y Senado tenían 15 días para actuar sobre los nominados, quienes fueron nominados por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 7 de septiembre, luego de no lograrse un consenso entre los comisionados electorales de un listado sometido por la Fortaleza. Los nominados deben ser confirmados en el Senado y la Cámara de Representantes y de no recibir el aval de los cuerpos legislativos, la confirmación queda en manos del Tribunal Supremo, según dispone el nuevo Código Electoral.

El representante Ortiz González indicó que el plazo de 15 días para que las cámaras legislativas evalúen a los nominados “es prácticamente un subterfugio”.

“Darle 17 días a la Asamblea Legislativa para recibirlos, evaluarlos y confirmarlos en los dos cuerpos es prácticamente un intento de promover que esto llegara hasta el Supremo de manera casi automática. ¿Cuál va a ser la estrategia, como miembro de la Junta de Gobierno esperaré la discusión dentro de la Junta para ver cuál es la estrategia más efectiva”, sostuvo.

“Tenemos que cuestionar si en nuestro andamiaje constitucional y separación de poderes, es correcto o no esa determinación y lo que establece la ley”, dijo Ortiz González y agregó que “la ley fomenta a la destrucción de las instituciones al colocar al Tribunal Supremo en medio de un tiroteo político por un nombramiento en la CEE”.

El portavoz de la minoría novoprogresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núnez dijo sin embargo, que las cámaras legislativas tuvieron tiempo para considerar los nombramientos y no lo hicieron.

“Esperaba que por lo menos se celebrara una vista pública, “y eso nunca ocurrió, así que eso pasó ahora a manos del Supremo. Eso es lo que dice la ley, dice claramente que el proceso es que los comisionados se ponen de acuerdo, si no hay acuerdo, el gobernador envía a la Asamblea Legislativa, tiene un período de tiempo para actuar y la Asamblea Legislativa no actuó. Así que, le fallaron al pueblo de Puerto Rico. Tuvieron su turno al bate y no actuaron, se poncharon”, indicó el legislador novoprogresista.

-¿No es poco tiempo, 15 días?, se le preguntó.

“Es que para eso estamos aquí, para trabajar, para actuar, pero si no atienden sesiones, no están aquí, pues entonces sí es poco tiempo para ellos. Nosotros hemos estado aquí todo el tiempo para actuar sobre esos nombramientos”, indicó Méndez Núñez.

Por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón calificó de “barbárica” la ley electoral y dijo que el estatuto le quita poderes a la Asamblea Legislativa.

“La ley la diseñó el PNP para tener bajo todos los escenarios la aprobación del Presidente de la CEE al punto de que ellos mismo restringieron el poder legislativo a 15 días. Estamos hablando de que en 15 días la Legislatura tendría que evaluar y aprobar los que van a dirigir el proceso electoral de Puerto Rico… Por qué enviarlo al Supremo: todo el mundo sabe y el que no debe ir ya conociéndolo, quien controla ideológicamente el Tribunal Supremo. Veremos a ver qué hace el tribunal si ratifica esos dos nombramientos o si tienen otros nombramientos en agenda”, sostuvo Márquez Lebrón.

Para la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molineli el proceso de selección de los directivos de la CEE no es participativo.

“En Puerto Rico existen montones de personas capaces con una reputación y respetabilidad que estarían disponibles para esos puestos. Sin embargo, nos tenemos que limitar a lo que proponga el gobernador Pedro Pierluisi, evitando de esa manera que muchas personas capacitadas y con una reputación puedan acceder a ese espacio tan importante”, dijo Nogales Molineli.

Indicó la legisladora que en el proceso “no solo tiene que haber participación de todos los partidos, sino que también tiene que haber participación ciudadana”.