El Partido Popular Democrático (PPD) lanzó formalmente una campaña en favor del NO en el venidero plebiscito de estadidad SÍ o NO que se llevará a cabo en las elecciones generales del 3 de noviembre.

El líder de la campaña, el expresidente senatorial Antonio “Tony” Fas Alzamora, explicó que existen razones patrióticas y económicas para votar NO, y que la campaña pretendía “desenmascarar” los mitos que han estado promoviendo los promotores del SÍ, entiéndase el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Esta es una campaña para orientar sobre lo que implica la estadidad y desenmascarar las falsedades que han estado diciendo”, afirmó Fas Alzamora.

El exlegislador afirmó que con la estadidad se perdería “nuestra identidad caribeña” y los puertorriqueños serían asimilados como una minoría dentro de otra nación, con otro idioma y otra identidad, como ha ocurrido en el pasado con otros estados.

“Somos puertorriqueños. Somos una nación más antigua que los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se formó, nosotros ya teníamos 200 años. Y aunque estábamos bajo España, ya éramos un país con identidad caribeña. De Puerto Rico convertirse en estado, perderíamos todo eso, como lo perdió Texas, como lo perdió Hawái”, afirmó el exlegislador.

Subrayó además que Puerto Rico perdería su representación internacional en un sinnúmero de foros donde se le reconoce como nación, incluyendo los eventos deportivos y los concursos de belleza, festivales y otras expresiones culturales. Agregó que “perderíamos nuestra bandera y seríamos apenas una estrellita (dentro de la bandera estadounidense)”.

Específicamente, destacó que el Comité Olímpico de Puerto Rico desaparecería ya que una ley de 1973, la Ley de Deporte Amateur de los Estados Unidos, prohíbe que estados de la unión tengan comités olímpicos separados del Comité Olímpico de los Estados Unidos.

Asimismo, resaltó el aspecto económico, “que es el que más enfatiza el liderato estadista”, y afirmó que bajo la estadidad, lejos de beneficiarse, Puerto Rico se vería afectado ya que el gobierno local perdería su autonomía fiscal, y la Isla terminaría perdiendo sobre $5,000 millones anuales. Agregó que la estadidad agravaría el problema de dependencia económica “y nos aleja de una cultura de autosuficiencia económica”.

“Los quiero invitar a que lean el informe del GAO (Oficina de Contraloría General federal), que claramente dice que la estadidad sería perjudicial para Puerto Rico”, afirmó Fas Alzamora.

Insistió en que la estadidad, “significaría la imposición de más impuestos y contribuciones federales, la fuga de capital e inversiones, despido masivo de empleados públicos y de la empresa privada, la quiebra de nuestros bancos y la pobreza”.

Insistió en que, sin ser estado, ya Puerto Rico “tiene paridad económica en más del 98% de los programas federales sin necesidad de pagar contribuciones federales” e incluso “recibimos más fondos federales en diferentes programas que 16 estados de la unión”.

“Este 3 de noviembre los puertorriqueños tenemos el deber de defender nuestro idioma, nuestra historia y nuestra cultura como pueblo. Votar por la estadidad representa perder nuestra identidad como un país caribeño y latinoamericano por uno anglosajón. No podemos permitir que nos cambien lo que somos para convertirnos en otra cosa. La realidad es que la mayoría de los puertorriqueños, consulta tras consulta, prefiere una relación permanente no colonial, no territorial con los Estados Unidos, manteniendo su ciudadanía americana por nacimiento”, afirmó Fas Alzamora. “La estadidad es un mal negocio para Puerto Rico y todos los puertorriqueños debemos votar NO a la estadidad este próximo 3 de noviembre”.