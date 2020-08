El comisionado del Partido Popular Democrático (PP), Nicolás Gautier acusó hoy presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan E. Dávila de dar paso “al fraude” al permitir que más de 100 mil personas que solicitaron voto adelantado en las elecciones generales del 3 de noviembre lo hagan por correo en vez de depositar los sufragios en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).

El comisionado popular denunció que la decisión de Dávila favorece al Partido Nuevo Progresista (PNP) y radicó una querella ante el pleno de la CEE en la que exige la destitución del funcionario.

“Esto abre las puertas al fraude, lo deja libre (al elector) para votar dos veces. No hay forma de que alguien pueda decir que existen todas las seguridades del mundo para evitar este fraude”, denunció Gautier en una conferencia de prensa desde el segundo piso del Coliseo Roberto Clemente en San Juan, donde la CEE lleva a cabo el escrutinio de votos de las pasadas primarias.

Gautier indicó que el pasado martes 25 de agosto, en una reunión entre los comisionados electorales y el Presidente de la CEE, acordaron que el voto adelantado no fuera por correo. “El único que no se puso de acuerdo fue el comisionado del PNP que pretendía que todo fuera por correo y esperábamos que la resolución fuera en base al acuerdo, pero nos encontramos con que fue todo lo contrario. El Presidente votó a favor del PNP”, dijo el comisionado del PPD.

“Esto demuestra parcialidad. No hay forma en la que este trámite se puede llevar a cabo por correo. No existe un manual, un reglamento y estamos hablando de ciento y pico de mil o quizás más solicitudes. Además, todavía no se hablado con el correo (Servicio Postal de Estados Unidos) para ver si ellos pueden tramitar eso en un corto periodo de tiempo”, indicó.

Gautier mencionó que el pasado martes los comisionados se reunieron para discutir el formulario del voto adelantado. Dicho formulario establece que esta modalidad de votar debe procesarse por correo.

Indicó que luego de varias horas de discusión, los comisionados electorales acordaron aceptar las sugerencias del Presidente de la Comisión que incluían el envío por correo de las papeletas a los electores que solicitaron el voto, se establecería un número mínimo de días para que el elector acudiera a la JIP donde se identificaría, firmaría en la lista de votación y que tramitaría sus papeletas a través de la máquina de escrutinio. Se acordó, además, que la máquina permanecería en la JIP hasta el último día del Voto Adelantado y luego se llevaría a la Junta Administrativa del Voto Adelantado (JAVA).

“Los comisionados de los cuatro partidos de minoría estuvimos de acuerdo con las recomendaciones acordadas. Fue el representante del PNP el único que votó en contra. Cuando recibimos la Certificación de Desacuerdo notamos que el Presidente no acogió sus propias recomendaciones y sin justificación alguna determinó que el Voto por correo se utilizaría en ambas direcciones. Esto significa que el elector recibe y envía las papeletas por correo”, denunció Gautier.

“Es una irresponsabilidad por parte del Presidente dejar sin efecto los acuerdos sostenidos”, sostuvo el abogado.

Enumeró entre las razones por las cuales el PPD se opone al trámite del voto por correo la falta de un reglamento o manual que establezca la implementación del voto por correo y el desconocimiento sobre la capacidad de los oficiales del Correo General para tramitar cientos de solicitudes el mismo día a la vez.

“Sin duda, la falta de un reglamento que garantice un trámite transparente y responsable es una invitación al fraude. Nuestro Partido se opone tenazmente a esta determinación y exige la renuncia inmediata del Presidente”, expresó el comisionado popular.

Añadió Gautier que mientras avanza el reloj electoral, “al día de hoy no existe un reglamento de las eleccione y este señor con su incapacidad con razón o sin razón no está llevando paulatinamente a que no tengamos otra opción que atrasar” los comicios generales.