El Partido Popular Democrático expresó hoy estar satisfecho con la orden judicial para descalificar al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad.

En declaraciones escritas, el comisionado electoral de la colectividad, Gerardo Cruz Maldonado, aseguró que estarán pendientes a que la Comisión Estatal de Elecciones no certifique a Rosselló Nevares como delegado para abogar por ese estatus territorial en Washington, D.C.

“Estamos satisfechos con la determinación de la jueza (Rebecca) de León en su decisión de descalificar al elector Ricardo Rosselló porque no es domiciliario en Puerto Rico y porque no vive ni en Puerto Rico ni en Washington, D.C. Esto significa que la Comisión Estatal de Elecciones debe detener el proceso de certificación de Rosselló Nevares. El tribunal no creyó su teoría sobre su domicilio o lugar de residencia”, manifestó Cruz Maldonado.

PUBLICIDAD

Relacionadas Jueza ordena descalificar a Ricardo Rosselló como cabildero por la estadidad

“El PPD se reitera en la necesidad de derogar el Código Electoral, sin embargo, al ser la ley vigente, todos deben cumplir con ella. Estaremos atentos sobre las determinaciones del presidente de la comisión sobre este y otros asuntos bajo su consideración”, sostuvo el funcionario.

Según la sentencia de la jueza, Rosselló Nevares “no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral” al momento en que fue electo por nominación directa, “por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos”.

La determinación también fue celebrada por el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.

“La juez Rebecca de León decidió correctamente en derecho. El mundo paralelo de Ricky y su secta tiene que entender que al pueblo puertorriqueño se respeta. Basta ya de chiquilladas”, expresó Aponte Berríos.

Rosselló Nevares fue elegido por nominación directa o write in en la elección especial que se llevó a cabo el pasado 16 de mayo.