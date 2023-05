El Partido Popular Democrático (PPD), anunció hoy que está dando prioridad a las vacantes que tiene en Cámara y Senado porque la colectividad tiene una mayoría “limitada” para la aprobación de medidas en ambos cuerpos legislativos.

La exsenadora Gretchen Hau Irizarry ya fue certificada por el PPD para la banca que quedó vacía en la Cámara con el fallecimiento del legislador José Aníbal Díaz Collazo por el distrito representativo 29 (Cayey y Cidra) y sería juramentada a principios de la semana próxima. Hau Irizarry, a su vez, renunció ayer al escaño que ocupaba como senadora por el distrito de Guayama por lo que el PPD abrió hoy el proceso de candidaturas para llenar esta nueva vacante.

Este proceso de candidaturas se extiende desde el mediodía de hoy hasta el mediodía de este sábado. Para llenar la banca vacía suenan los nombres de los exsenadores de Guayama, Cirilo Tirado Rivera y Ángel Rodríguez Otero, la exrepresentante Carmen “Ciela” González, de Aibontio, así como, Héctor Santiago, residente del municipio de Salinas y expresidente de la Juventud Popular Nacional, durante la presidencia de Charlie Delgado Altieri en la colectividad.

De haber más de un candidato, el nuevo senador por el distrito de Guayama será escogido en una asamblea de delegados, anunciaron en conferencia de prensa, el secretario y sub secretaria del PPD, Luis Vega Ramos y Nina Valedón, respectivamente.

“El PPD en las cámaras tiene una mayoría, pero es una mayoría limitada. Tenemos que sustituir a nuestros legisladores lo más pronto posible y la manera democrática que nuestro sistema permite es que los delegados asuman la responsabilidad de suplir en el tiempo que queda de este cuatrienio para que se llenen esos espacios lo más pronto posible”, dijo Vega Ramos.

El ex legislador indicó que la Junta de Gobierno del PPD determinó que en los casos en que haya contienda (más de un candidato) las vacantes se deben llenar mediante una asamblea de delegados. Sostuvo que los delegados fueron seleccionados y ratificados en la pasada asamblea general que tuvo el PPD en febrero de este año.

“Son delegados que se eligieron y se certificaron para la asamblea del 26 de febrero, son delegados recién electos, gente de carne y hueso… Claro que nos gustaría poder hacer elecciones abiertas en las que pudiera votar todo el mundo, pero en la situación legislativa que vivimos, que el PPD necesita sus votos en Cámara y Senado lo más pronto posible tenemos que buscar el mecanismo más rápido y la Junta de Gobierno avaló que fuera por asamblea de delegados”, sostuvo.

Vega Ramos dijo que la asamblea de delegados del Distrito Senatorial de Guayama se celebraría en el Comité Central del PPD en Puerta de Tierra, el sábado 20 de mayo a las 10:00am.

Explicó que una vez los candidatos radiquen los documentos requeridos, la comisión calificadora de candidatos, evaluará el cumplimiento de los mismos, sometería su recomendación al Secretario y de cumplirse con los estándares de calificación del PPD, emitirá las certificaciones correspondientes para que participen de la elección.

El exsenador Tirado Rivera reiteró a Primera Hora que evalúa una posible candidatura y que anunciará su determinación en las próximas 24 a 48 horas. “En las próximas horas tengo que tomar la decisión”, indicó el ex senador, quien el pasado cuatrienio no fue a la reelección y se reincorporó a su profesión de ingeniero.

El también exsenador de Guayama, Rodríguez Otero, anunció que radicará su candidatura. Rodríguez Otero, quien fue senador del 2001 al 2004 y 2013 al 2016 dijo que tomó la decisión de aspirar al escaño vacante, tras recibir la petición de alcaldes y delegados del Distrito.

“La decisión la he tomado luego de un profundo análisis y en respuesta a la petición que me han hecho alcaldes, líderes y delegados del distrito. Volver al Senado por el distrito de Guayama me daría la oportunidad de utilizar mi experiencia para representarlos dignamente como lo hice en el pasado con dedicación, honestidad e integridad, tal como lo necesita el Partido Popular, el pueblo de Puerto Rico y el distrito de Guayama en particular”, expresó Rodríguez Otero, quien actualmente labora como asesor en el Senado.

“El PPD y Puerto Rico necesitan hoy más que nunca una voz que venga a fiscalizar y ser la voz del pueblo ante los desmadres de este gobierno. Voy a ser esa voz fuerte que reclama el pueblo ante tantas injusticias”, agregó.

En cuanto a la nueva integrante de la Cámara, el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández indicó a preguntas de Primera Hora, que Hau Irizarry será juramentada al escaño “lo más pronto posible”. La Cámara se reúne en sesión el próximo lunes.