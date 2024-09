El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, se desvinculó del pedido que hizo la candidata al Senado, Nina Valedón Santiago, para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) inicie una pesquisa por la alegada inversión de $2 millones en la empresa del intérprete Bad Bunny por parte de socios del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Esta tarde, Valedón Santiago indicó que hizo un referido a las autoridades federales “debido al riesgo que significaría el que un gobierno extranjero se inmiscuya en el proceso democrático de Puerto Rico y de los Estados Unidos por medio de inversiones en artistas o influencers”.

La aspirante hizo referencia a que diversos medios de comunicación han reportado que Rafael Jiménez Dan, a quien identifican como ex viceministro de seguridad jurídica del régimen chavista entre 2006 a 2013 y ex militar, “invirtió al menos $2 millones en la empresa Rimas, encargada de la carrera de Bad Bunny, en la que este podría ser socio”.

La exsubsecretaria general, quien aspira al Senado por el distrito de Humacao, enfatizó la importancia de “mantener la integridad en el sistema financiero y político de Puerto Rico”.

La también miembro de la Junta de Gobierno del PPD manifestó que “no podemos permitir que el dinero proveniente de regímenes opresivos y corruptos influya en nuestra sociedad. En Puerto Rico, contrario a Venezuela, todos tenemos libertad de expresión. Es nuestra responsabilidad proteger la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Así como pedimos explicaciones al PNP cuando cambia de opinión sobre LUMA, luego de que allegados a la empresa donen a su campaña, así mismo exigimos respuestas sobre quien financia a los que buscan influenciar nuestras elecciones”.

Ortiz, líder del PPD y candidato a la gobernación por la colectividad, hizo constar en comunicación escrita que “los señalamientos realizados hoy por la candidata al senado por Humacao, Nina Valedón son estrictamente en su carácter personal y no del Partido Popular Democrático ni de este servidor”.

“Si hay algo que me distingue, es la verticalidad y la honestidad. Cuando tengo que hacer planteamientos los hago con responsabilidad y con hechos, pues mi compromiso siempre es decirle la verdad al País sin importar partidos políticos, incluyendo el mío. Dicho planteamiento no fue consultado ni avalado por mí o la Junta de Gobierno del partido”, reiteró Ortiz.

Primera Hora hizo un acercamiento a los representantes de Bad Bunny para obtener una reacción y se espera por respuesta.

El representante Héctor Ferrer, por su parte, indicó sentirse avergonzado con la actuación de Valendón, por lo que se expresó en redes sociales.

“¡Siento vergüenza ajena! El simple hecho de que Benito exprese su opinión sobre la política puertorriqueña y critique, de una forma u otra, a la institución que represento no debe llevarnos a verlo como nuestro enemigo. Al contrario, debería invitarnos a reflexionar y analizar por qué él y otros jóvenes no se sienten representados por nuestro partido.

Este es un error grave por parte de la candidata, quien parece estar buscando atención mediática. Le digo, compañera: este tipo de comportamiento no representa la forma de hacer política que defendemos las nuevas generaciones. Debemos destacarnos por nuestras propuestas e ideas, no por atacar a quienes piensan diferente o simplemente no simpatizan con nuestro partido.

Espero que en las próximas horas se retracte y ofrezca disculpas públicas a Benito, a su equipo de trabajo y a los empleados de la compañía.

Puerto Rico merece una campaña política basada en ideas, no en calumnias y difamaciones”, indicó Ferrer.