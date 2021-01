Que le volvieron a cambiar los muñequitos.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado, tuvo hoy, sábado, que volver a retractarse en sus alegatos de victoria y aceptar la derrota de su candidato al Senado por el Distrito de Humacao, Hill Román Abreu.

El pasado jueves, Cruz Maldonado alegó que “cuatro errores” en la entrada de las actas al sistema habían provocado que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hiciera una “mala divulgación” de los resultados finales y que corregirlos le darían la victoria a Román Abreu por una ventaja de 20 votos sobre la ya juramentada senadora Wanda “Wandy” Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sin embargo, no fue así.

“Luego de analizar las actas que nos fueron entregadas en la tarde de ayer, no superamos los votos necesarios para que el candidato popular Hill Román Abreu pudiera vencer a la senadora Wanda Soto en el Distrito Senatorial de Humacao”, aceptó en declaraciones escritas enviadas a la prensa.

“Los reclamos originales que hicimos para que se corrigiera la divulgación de resultados era en los precintos de Humacao, Maunabo y San Lorenzo. En este último caso, se trató de una alteración de actas injustificada, que provocó las sospechas que motivaron a nuestra oficina a realizar toda la investigación. Sin embargo, en justicia, tenemos que reconocer que en el Precinto 095 de Naguabo, se duplicó una divulgación que hizo ganar a la candidata del PNP 54 votos netos frente a Hill Román. Ese solo precinto tendrá el efecto de favorecer a la candidata del PNP”, detalló.

La corrección de las actas solo acortaría la victoria de Soto de 42 votos a 34.

“Obviamente no me siento nada satisfecho con estos resultados, pero estamos a horas del inicio de la próxima Asamblea Legislativa. No recibimos la totalidad de los documentos que interesábamos y la realidad es que no tenemos más tiempo para seguir investigando este asunto”, justificó.

Es por esto que dejó en manos de Román Abreu la decisión de continuar la investigación en otros foros.

“En lo que se refiere a la CEE, esto es final”, puntualizó.

No es la primera vez

Esta no fue la primera vez que Cruz Maldonado alegaba victorias a sus candidatos, de las que tuvo que retractarse.

La noche del pasado 30 de diciembre, anunció con bombos y platillos que Aníbal José Torres había ganado el último puesto de senadores por acumulación y que esto le daría la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Al día siguiente, tuvo que rectificar.

“En horas de esta madrugada, la Oficina de Sistemas de Información y Programación Estadística (Osipe) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) publicó unos resultados del Precinto de Aguada los cuales evidencian una ventaja para la senadora Keren Riquelme sobre el senador Aníbal José Torres”, indicó ese día a través de declaraciones escritas.

En ese entonces, el comisionado electoral de la Pava también había aceptado la derrota de Román Abreu.

“Les dejo saber que, al igual que en el caso anterior, los resultados de varios colegios de la Junta Administrativa del Voto Ausente y el Voto Adelantado (JAVAA), en el Precinto de Humacao ponen en desventaja al candidato del PPD”, dijo.