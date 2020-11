El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz anunció hoy que acudirá con un recurso legal al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, si el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no se retracta de que la Oficina del Inspector General (OIG) haga una auditoría de las papeletas del voto adelantado y ausente.

“Si insisten en meter una agencia aquí que no seamos nosotros mismos, sí voy a ir al tribunal”, dijo Cruz en una conferencia de prensa esta tarde desde el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde se lleva a cabo el cuadre de actas de voto adelantado y se depuran papeletas del voto añadido a mano, previo a comenzar el escrutinio general de votos.

El comisionado del PPD insistió en que el escrutinio general, que llevan a cabo funcionarios con representación de todos los partidos políticos, para efectos de la ley electoral, se convierte en una auditoría. Cursó una carta al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer en la que le solicita que deje sin efecto la solicitud que le hizo la pasada semana a la OIG y detalló que la ley le da a Rosado Colomer un término de 10 días para responder a su solicitud de revisión administrativa.

“En ese momento (con el escrutinio) se va a llevar a cabo la auditoría perfecta que todo el País está esperando, que es gente que se va a sentar en una mesa a escrutar todas las papeletas, pero usted no puede invitar a una agencia extraña a que nos diga a nosotros como es que se adjudican votos”, dijo el comisionado popular. “No puede ser una entidad extraña porque el expertise lo tiene la Comisión a menos que se quieran tapar unas cosas y para eso yo no me voy a prestar”, sostuvo Cruz

El pasado viernes el PPD intentó detener la auditoría y ante la falta de unanimidad entre los comisionados, el Presidente de la CEE denegó la moción.

“Le solicito que reconsidere su postura. No es correcto concluir que la auditoría que llevaría a cabo la OIG no se inmiscuiría ni intervendría con las papeletas que son parte del escrutinio. Por definición cualquier revisión, manejo y examen del material que contiene los votos emitidos en la pasada elección general del pasado 3 de noviembre”, indicó Cruz en la misiva con fecha de hoy enviada a Rosado Colomer.

Añadió que el Inciso 3 del Artículo 3.15 del Código Electoral de 2020 “expresamente mandata que el organismo obligado a realizar una auditoría como la referida a la OIG es únicamente la CEE”.

Cruz dijo que el Presidente de la CEE no les ha informado a los comisionados electores si en efecto la OIG ha comenzado la auditoría.

Dijo que la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) prácticamente necesita un recuento de votos y como alternativa, propuso que la CEE nombre una Junta Especial de Balance de Auditorías para llevar a cabo la investigación solicitada inicialmente por el pasado comisionado del PPD, Nicolás Gautier Vega sobre el conteo de los votos y los resultados ofrecidos en los colegios de voto adelantado por Correo y voto a domicilio de todos los precintos.

“El marco de esta investigación tiene que guiarse por los parámetros específicos que determine la Comisión, tomando en consideración la reglamentación vigente y las determinaciones que ha tomado este organismo”, indicó Cruz.

El comisionado popular dijo que está asistiendo a la colectividad en el recibo de declaraciones juradas de electores que identificaron aparentes irregularidades en las distintas votaciones del recién culminado proceso electoral. “Tengo comunicación constante con el Presidente del PPD (Charlie Delgado Altieri) y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se investigue”, sostuvo Cruz para agregar que los resultados tienen que dar certeza “porque las historias son extraordinarias”. No descartó tampoco tomar otras acciones con respecto a estas denuncias ciudadanas.

Por su parte, el Presidente de la CEE dijo por voz de la oficial de prensa del organismo electoral, Grisell López que estaba evaluando la petición del comisionado del PPD y que la pasada semana cuando le solicitó la auditoría a la OIG, la agencia le dijo que haría “un examen” de papeletas.

El comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez al reaccionar al pedido de Cruz indicó que “la auditoría comenzó” y que el Presidente de la CEE utilizó: básicamente una estructura para poder hacer el análisis del material que se compró y lo que se envió para así aclararle al pueblo de Puerto Rico que aquí el proceso ha sido totalmente transparente".

“El señor Toñito Cruz observará el informe que se genere y verificará si le complace”, agregó Sánchez.