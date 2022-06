El Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) se mostraron a favor del Proyecto del Senado 909, que busca enmendar la Ley del Código Electoral, si bien el primero aclaró que no tiene problemas con el Código Electoral vigente.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco J. Rosado Colomer, también depuso ante la Comisión de Gobierno del Senado, aunque limitó muchas de sus respuestas bajo el argumento de que se trataba de asuntos que concernían a los comisionados electorales y no a su rol de administrador del organismo.

No obstante, Rosado Colomer sí fue enfático, en reiteradas ocasiones, en reclamar que, sea cuales sean las enmiendas que finalmente se adopten, las mismas tengan en cuenta el posible impacto presupuestario de su implementación, y se hagan los ajustes necesarios para asignar fondos. Agregó que la CEE opera con recursos limitados, por lo cual era fundamental que esa observación se tome en consideración.

No obstante, el presidente de la Comisión, el senador Ramón Ruiz Nieves, le reclamó a Rosado Colomer que “se me hace fuerte aceptar ese asunto de comentar sobre algo en lo que usted está envuelto”, y procedió a hacerle varias indagaciones.

A preguntas sobre posiciones y puestos de trabajo en la CEE, como la creación de la figura del subsecretario de la Comisión, se limitó a establecer que le corresponde a la Legislatura determinar si prefiere tener esa posición otra vez, así como cuál sería la cantidad de empleados que tendría la CEE.

Acotó, sin embargo, que “no podemos confundir o pretender operar una entidad pública como si fuera una privada”, porque para que pueda funcionar con la transparencia que requiere, “se necesita un nivel saludable de burocracia”.

Ante las críticas al pasado proceso de elecciones generales, Rosado Colomer explicó que se vieron abrumados por la avalancha de más de 227,000 votos por correo, que fue “una experiencia nueva”.

Asimismo, evitó dar una respuesta directa a la pregunta de si consideraba que el proceso se daría mejor con las enmiendas propuestas. En cambio, sostuvo que estará sujeto a “la situación que tengamos en ese momento”, como podría ser una pandemia.

Además, expresó preocupación porque no veía asignaciones presupuestarias en el proyecto.

Por otro lado, el presidente de la CEE sí consideró “un elemento que me parece positivo del cambio” el que se fijen 13 regiones, siguiendo el modelo de la rama judicial, aunque aclaró que no hay un estudio que permita decir si ese cambio traerá o no mejoras.

También defendió el establecimiento del cierre del registro electoral a no menos de 50 días antes de las elecciones, y la entrega de reglamentos con un año de antelación al evento electoral.

Asimismo, Rosado Colomer aseguró que está en marcha el plan de reclasificación de empleados de la CEE, así como varios proyectos de tecnología, como el registro electrónico de electores y el registro general de electores.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, hizo varios cuestionamientos al presidente de la CEE, tales como si consideraba razonable que un gobernante que solo tuvo 33% de respaldo escogiera todas las posiciones de la CEE, cuando el resto de los partidos que quedaban fuera de esa toma de decisión representan a 44% de los votantes.

Cuestionó también que se hablara de balance, cuando se estaba excluyendo de participar y tomar decisiones en las operaciones de la CEE a los llamados partidos emergentes, “que colectivamente obtuvieron más del 30% de los votos”.

Mientras, Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del PNP, tras condenar las críticas al proceso electoral pasado y reiterar que no ocurrieron irregularidades, sostuvo que su partido está “de acuerdo con varias enmiendas incluidas en el PS 909″ y agradeció “que algunos de nuestros comentarios fueran incorporados”.

No obstante, indicó que su partido estaba satisfecho con el código electoral actual, y que esperarían a la versión final del proyecto para emitir sus recomendaciones a los legisladores del PNP, sobre si finalmente respaldarían el proyecto.

El comisionado electoral del PPD, Ramón Antonio Torres Cruz, defendió la medida y sostuvo que fue resultado de un arduo trabajo por los pasados meses, en busca de atender “todas las fallas ocurridas en las pasadas elecciones generales”.

Torres Cruz lamentó que, a pesar que extendieron a todos los partidos la invitación a participar en el proceso, al final solo el PNP sometió sus comentarios.