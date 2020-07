El licenciado David Villanueva Matías, precandidato popular a la Cámara de Representantes por el distrito 17 (Aguadilla-Moca), denunció que su opositores políticos han publicado en las redes sociales los resultados de una prueba serológica realizada el día 1 de julio, con resultados negativos. Posteriormente, la prueba molecular resultó positiva en el día de ayer.

“Gracias a Dios me encuentro en recuperación y tanto mi familia como mis personas más cercanas han resultado negativos a la prueba. Desde el día 22 de junio me sometí a una estricta cuarentena y he continuado mis labores proselitistas por vía telefónica, redes sociales y videoconferencias”, aseguró el candidato popular.

Villanueva admitió que le ha sorprendido mucho que los resultados de su prueba hayan sido distribuidos en las redes sociales por opositores políticos con el propósito de hacerle daño. “Hay una Ley federal HIPPA que está para proteger a todos los pacientes y sobre eso hay una investigación en curso, porque tarde o temprano se va a saber quién publicó los resultados, aunque responsablemente yo iba a hacer unas expresiones públicas sobre el caso. Un abuso así no va a quedar impune, como abogado se los aseguro”.

El precandidato popular agradeció a amigos y correligionarios tanto de Aguadilla y Moca, como de otros pueblos, que se han solidarizado con su situación. “Todos debemos protegernos ante el Covid-19 y nadie está exento de contagiarse. Yo tomé todas las medidas recomendadas y ya ven que el virus está muy presente”.

Finalmente, Villanueva Matías reiteró que sondeos internos lo ponen en la delantera en la carrera a la candidatura popular a la Cámara por el distrito 17 de Aguadilla y exhortó a todos los populares a acudir a las primarias del domingo, 9 de agosto.

“La democracia hay que ejercerla en todo momento y que sean los electores quienes decidan. Nuevamente agradezco todas las expresiones se solidaridad con este servidor y con mi familia”.