Aunque la suspensión del alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, por parte de la Oficina para el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), no sorprendió a la mayoría de la clase política del país, el asunto provoca dudas y preocupación en cuanto al futuro de la ciudad.

Esto luego de que la jueza Adria Cruz Cruz, encontrara causa para su arresto el martes en cuatro cargos presentados por la Opfei que, le imputa violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó que, “el panel del FEI lo ha suspendido de sus funciones en lo que se dilucida el caso”.

“El alcalde se debe enfocar en su defensa, le asiste el derecho a la presunción de inocencia, pero este caso ciertamente son acusaciones serias, son cargos serios y va a distraerlo de la misión de administrar el municipio, así que es una buena decisión de parte del panel del FEI”, manifestó.

“Si es correcto que le pidió o le exigió al personal del municipio que le pagaran un préstamo personal que él había tomado y, si para colmo de males, ese es un personal que él contrató, y que, entonces, luego viene esta situación, eso obviamente es una irregularidad muy seria y está ahora en manos del tribunal”, sostuvo.

Asimismo, lamentó la situación de dos alcaldes populares suspendidos por la Opfei, en este caso Irizarry Pabón y el ejecutivo municipal de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.

‘No me alegro de que exista corrupción. Tampoco me alegro porque sea, por ejemplo, corrupción de alcaldes identificados con el Partido Popular Democrático, la política no debe caer en eso, o sea, yo lo que creo es que todos debemos repudiar la corrupción”, afirmó.

“En mi propio partido hemos tenido alcaldes que se han declarado culpables, algunos están hasta cumpliendo por haber fallado, y cuando eso ocurrió yo los denuncié, o sea, me expresé severamente en su contra, así que lo mismo procede con los alcaldes del Partido Popular, no hay diferencia”, agregó.

Por su parte, el abogado Pablo Colón Santiago, presidente del Comité Central Municipal del Partido Nuevo Progresista en Ponce, anticipó horas antes que la suspensión del alcalde Irizarry Pabón sería “inminente, con vistas a las imputaciones que tienen que ver con su función pública o con corrupción”.

“Ahora lo delicado es que, entra en funciones la vicealcaldesa, Marlese Sifre, que es una persona que ha estado vinculada con el esquema ilegal del pago del préstamo y que, estuvo exageradamente cerca con el alcalde en su campaña y que forma parte de su gabinete actual”, denunció.

“Me parece que, el Gobierno Municipal de Ponce no queda en buenas manos y que tenemos una continuidad de lo que ya había en la administración, emprendimiento de la ciudad, de su desarrollo y de la tranquilidad y del sosiego de todos los ponceños”, esbozó.

Asimismo, catalogó la situación como “una página negra en la historia de nuestra ciudad”.

“Si malo era lo que ocurría mientras el alcalde estaba ahí, peor va a ser lo que ocurrirá ahora con una persona que no es más que, un alter ego de él”, anticipó.

De otra parte, Colón Santiago contestó las imputaciones que hiciera Irizarry Pabón a la prensa quien luego de escuchar la decisión de la jueza alegó que “aquí hay una mafia política encabezada por (Thomas) Rivera Schatz y Pablo Colón (presidente del PNP en Ponce)”.

“Esta investigación nace en el seno de su propia administración, en el seno de la gente de su propio partido y es una investigación que ha pasado por el crisol de un fiscal de la División de Integridad Pública, de su supervisor, del secretario de Justicia, del Panel del Fiscal Especial Independiente, de cuatro fiscales especiales independientes”, expuso.

“También pasó por manos de una jueza que nada tiene que ver con el Partido Nuevo Progresista y que fue nombrada por el exgobernador Alejandro García Padilla, que fue confirmada por un senado popular y que goza del respeto de toda la comunidad jurídica de Ponce”, argumentó.

Igualmente, dijo que “no hay forma de poder vincular a este servidor con esa investigación porque en nada tuvimos que ver, ni con su campaña política ni con la obtención de la obligación prestataria ni con el pago de esa obligación”.

Entretanto, el profesor José Víctor Madera Cabán, presidente del Comité de Ponce del Partido Independentista Puertorriqueño y candidato a alcalde, señaló que, “era de esperarse por la gravedad de los delitos que se le han imputado”.

“Para Ponce, vivimos otro episodio de vergüenza colectiva. No podemos olvidar que, en el pasado hemos tenido alcaldes que han estado presos por corrupción y aunque esperamos que, en el caso del alcalde, tenga la oportunidad de defenderse, no deja de ser doloroso para la ciudad”, lamentó.

“Asuntos como este, ponen en entredicho la confianza del pueblo en las instituciones de gobierno. Máxime él, que tuvo un desempeño electoral abrumador, recibiendo votos de todos los sectores políticos. En ese sentido, no solo le falló a los populares, sino que le falló a todos aquellos que, aun sin ser de su partido votaron por él”, sentenció.

Entretanto, Madera Cabán expuso que, “esta situación representa una base para la desconfianza de otras instituciones de gobierno en lo que es la gobernanza de la ciudad”.

“No tengo la menor duda de que asuntos como estos afectan no solo la credibilidad, sino la posibilidad de que Ponce pueda ponerse en sus pies, sobre todo cuando hay unos fondos disponibles y, sobre todo, el inversionismo privado también, crea suspicacia de, si va a invertir en una ciudad que tenga el sello de corrupta”, adelantó.

“La reconstrucción de la ciudad ya está afectada por la inacción. Sabemos que muchos de esos fondos no se han desembolsado, otros trabajos no han estado con la celeridad que ha requerido la ciudadanía y ahora para completar, tiene a un alcalde imputado”, esbozó.

Igualmente opinó el licenciado José Hernández Lázaro, legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana quien mencionó que, “era casi inevitable que, eventualmente llegara esta suspensión”.

“Me sorprende la forma tan rápida en la que llegó, pero sin duda es un día complicado y un día difícil para la ciudad de Ponce. Me preocupa la estabilidad del municipio, me preocupa que este periodo de ‘transición’ tenga consecuencias sobre las labores que se hacen en el municipio”.

“Serán unos días complicados y hay que estar pendientes de que las cosas ocurran de la manera mejor posible para asegurar de que el municipio pueda ofrecer los servicios que debe de ofrecer”, concluyó.